Сладкоежкам на заметку: диетолог рассказала, как есть сладкое и не толстеть

Как есть сладости и сохранять стройную фигуру: / Фото pixabay

В кафе, магазинах, ресторанах, в каждом торговом центре нас окружает масса сладких соблазнов. Воздушные эклеры, чизкейки, тирамису, душистая выпечка, нежные пирожные – любой из перечисленных вкусностей может отразиться на фигуре.

Что делать, если ты сладкоежка, а рассказы о том, что самый простой способ избавиться от лишнего веса – отказаться от сладкого – для тебя как ножом по сердцу, поведала эксперт в психологии снижения веса и консультант по диетологическому сопровождению Елена Кален у себя в Инстаграм.

Как правильно есть сладости

Кондитерские изделия + орехи

В орехах содержится жир, который замедляет процесс пищеварения за счет того, что организм отделяет глюкозу от жира, прежде чем ее усвоить. Сахар в кровь поступает медленнее, и поджелудочной не нужно отправлять армию инсулина на транспортировку большого количества сахара по клеткам.

Это полезнее и для сосудов, и для здоровья, и для стройности. Потому что если резкого скачка сахара в крови не возникает, то и в жир отправлять нечего – говорит эксперт.

Сладости + кофе

По словам эксперта, еда, которая употребляется вместе с кофе, медленнее всасывается из-за хлорогеновой кислоты. Она замедляет расщепление углеводов в пищеварительном тракте, поэтому сахар поднимается в крови медленнее, чем если съесть сладкое без кофе.

Реклама

Сладости лучше есть с кофе / 1zoom.ru

Сладкие фрукты + салат, мясо, молочные продукты, каша

Шоколад можно добавить в творог или йогурт – и это замедлит скорость выброса глюкозы в кровь. Таким образом глюкоза усвоится и утолит часть голода, другая часть голода будет утолена за счет белка и жира, которые есть в блюде. В результате такие смешанные блюда по голоду съедаются в меньшем количестве.

Беспокоитесь о лишних калориях? Ошибочно считать, что похудеть можно только на низкокалорийных продуктах. Потому что голод это запрос от организма на питательные вещества. Когда мы едим только низкокалорийную пищу, нам только кажется, что мы съедаем меньше. Чтобы быть стройной, необязательно отказываться от десерта! Даже от калорийного. Главное есть его по голоду в достаточном для себя количестве, – резюмировала Елена Кален.

Читайте такжеПочему постоянно хочется сладкого: врач дал ответ

Ранее Светлана Фус, профессиональный диетолог с высшим медицинским образованием и с опытом работы более 15 лет, назвала способ похудения без изнурительных диет и вреда для здоровья.