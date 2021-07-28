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Диетолог назвала способ похудения без изнурительных диет и вреда для здоровья

28 июля 2021, 06:15

К первым шагам относятся, в том числе некоторые анализы, которые следует сдать. Подробнее рассказала диетолог Светлана Фус.

похудение, диета
С чего начать снижение веса / Фото pixabay.com

Похудение – относительно несложный процесс. Тем не менее, подавляющему большинству людей никогда не удается достичь этой цели из-за неправильного подхода на старте.

К первым шагам относятся, в том числе некоторые анализы, которые следует сдать. Подробнее рассказала Светлана Фус, профессиональный диетолог с высшим медицинским образованием и с опытом работы более 15 лет.

Как начать безопасное похудение

Чтобы получить от диетолога индивидуальные рекомендации по коррекции рациона и сброса веса, вам необходимо подготовиться. Первое и самое важное требование – это ведение дневника питания. Он необходим, чтобы оценить ваше питание и выделить те ошибки, которые вы делаете.

Как отметила Светлана Фус, нужно тщательно вести дневник, взвешивать еду и отмечать количество выпитой жидкости. Кроме этого, чтобы понимать есть ли уже изменения со стороны здоровья или сопутствующие заболевания, диетолог рекомендует сдать несколько анализов:

  • Индекс НОМА.
  • Липидограмму.
  • Витамин Д.
  • Тиреотропный гормон (ТТГ).

Медик пояснил, что результаты этих анализов потребуются для составления индивидуального плана питания.

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Также специалист рекомендует перед похудением сделать МАВ-диагностику, то есть анализ волос на микроэлементы, благодаря которому можно узнать, сколько "полезных" и "вредных" химических элементов содержится в организме человека. Дисбаланс элементов в составе волос свидетельствует о том, что они, т.е. элементы, плохо поступают, усваиваются, выводятся или распределяются,

Ранее известный диетолог и бывший фитнес-тренер шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская поделилась несколькими приемами, как разнообразить рацион, если вы хотите питаться правильно.

диета похудение Светлана Фус
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