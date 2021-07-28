Диетолог назвала способ похудения без изнурительных диет и вреда для здоровья

С чего начать снижение веса / Фото pixabay.com

Похудение – относительно несложный процесс. Тем не менее, подавляющему большинству людей никогда не удается достичь этой цели из-за неправильного подхода на старте.

К первым шагам относятся, в том числе некоторые анализы, которые следует сдать. Подробнее рассказала Светлана Фус, профессиональный диетолог с высшим медицинским образованием и с опытом работы более 15 лет.

Как начать безопасное похудение

Чтобы получить от диетолога индивидуальные рекомендации по коррекции рациона и сброса веса, вам необходимо подготовиться. Первое и самое важное требование – это ведение дневника питания. Он необходим, чтобы оценить ваше питание и выделить те ошибки, которые вы делаете.

Как отметила Светлана Фус, нужно тщательно вести дневник, взвешивать еду и отмечать количество выпитой жидкости. Кроме этого, чтобы понимать есть ли уже изменения со стороны здоровья или сопутствующие заболевания, диетолог рекомендует сдать несколько анализов:

Индекс НОМА.

Липидограмму.

Витамин Д.

Тиреотропный гормон (ТТГ) .

Медик пояснил, что результаты этих анализов потребуются для составления индивидуального плана питания.

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Также специалист рекомендует перед похудением сделать МАВ-диагностику, то есть анализ волос на микроэлементы, благодаря которому можно узнать, сколько "полезных" и "вредных" химических элементов содержится в организме человека. Дисбаланс элементов в составе волос свидетельствует о том, что они, т.е. элементы, плохо поступают, усваиваются, выводятся или распределяются,

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