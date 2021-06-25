Назван самый полезный хлеб для организма

Польза хлеба для организма / pixabay

Врач-диетолог Елена Кален рассказала об употреблении разных видов хлеба во время похудения, и какой из них самый полезный.

По словам эксперта, цельнозерновой и белый хлеб содержат примерно одинаковое количество полезных веществ, написала она в своем Instagram.

В хлебе есть кальций, железо, магний, полезные как при похудении, так и для организма в целом.

"Оба вида хлеба положительно влияют на уровень холестерина и микрофлору кишечника. Поэтому при выборе любого вида хлеба уровень его полезности примерно одинаковый", - отмечает диетолог.

Тем не менее между ними все-таки существует разница.

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"Организм медленнее переваривает цельнозерновой хлеб, что ведет к замедлению повышения сахара в крови и позволяет организму сразу расходовать полученную энергию", - говорит специалист.

При употреблении хлеба с овощами, зеленью и салатом не представляет решающего значения его вид.

Хлеб и другие мучные продукты не рекомендуется есть с медом или сладкими фруктами, картофелем, тыквой и вареной морковью.

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Здоровье - о чем ранее сообщал Главред:

Ранее врач предупредила, какой хлеб опасен. Хлеб вреден, если в нем есть комочки, предупредила медик.

Напомним, президент Ассоциации диетологов Украины Олег Швец назвал скрытую угрозу хлеба. Эксперт отметил, что хлеб является одним из основных источников соли в рационе человека, а украинцы едят его без меры.

Также эксперт развеяла 5 мифов про белый хлеб. Эксперт по питанию и ученый-диетолог Мария Сителль подчеркнула, что в обществе существует ошибочное мнение, что белый хлеб оказывает большее влияние на здоровье, чем черный.