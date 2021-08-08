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Диетолог рассказала, можно ли есть сладкое и не толстеть

8 августа 2021, 03:50

Главный принцип, которым следует руководствоваться, говорит диетолог, внимательно читать состав всех продуктов, которые в изобилии производят кондитеры.

Сладость
Диетолог ли рассказала, можно ли есть сладкое и не толстеть / ua.depositphotos.com

Ради стройной фигуры далеко не всегда стоит отказываться от любимых десертов. Но нужно обязательно научиться есть их правильно. Об этом заявила известный диетолог Елена Кален.

Главный принцип, которым следует руководствоваться: внимательно читать состав продукта. Если в нем много полезных ингредиентов — то его можно употреблять в определенных количествах.

"Например, будет полезной шоколадка с орехами. Ведь в них содержится жир, который замедляет процесс пищеварения за счет того, что организму приходится отделять глюкозу от жира. Это означает, что сахар поступает в кровь медленнее, чем мог бы. В результате поджелудочной железе не нужно отправлять армию инсулина на транспортировку большого количества сахара по клеткам. Это полезнее и для сосудов, и для здоровья, и для стройной фигуры", — объяснила диетолог.

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Напомним, ранее сообщалось, что известный врач-диетолог Перрос-Гирек Паскаль Гурдон рассказала, сколько сладкого людям можно есть в сутки (и избегать при этом лишнего веса)

Диетолог раскрыла простой секрет, как и когда можно есть сладкое и не толстеть. По словам медика, чтобы не переесть сладостей, рекомендуется не заменять ими целый прием пищи, а также не есть десерты между приемами пищи.

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