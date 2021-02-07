Ученые рассказали, как связана сладкая пища и аппетит/ УНИАН

Сладкая на вкус пища в отдельных случаях не повышает, а иногда даже снижает аппетит. К такому выводу пришли исследователи из Института биологии пищевых систем имени Лейбница в Мюнхене, сообщает портал Scitechdaily.

Они провели исследование с использованием двух типов сахара. 27 мужчин в возрасте от 18 до 45 лет получали десятипроцентный раствор глюкозы или сахарозы, или раствор сахара с добавлением лактизола. Это вещество связывается с рецепторами сладкого и снижает ощущение сладости. Несмотря на различные типы сахара, все растворы с лактизолом или без него имели одинаковое количество калорий.

Спустя два часа после употребления каждого из растворов участники могли есть столько, сколько они хотели. Оказалось, что после употребления раствора сахарозы с лактизолом у добровольцев отмечалось повышенное потребление энергии после завтрака на 13 %, то есть они съедали на 100 килокалорий больше, чем после сахара без лактизола.

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