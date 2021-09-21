Диетолог назвал продукты, которые стоит есть холодными: эта подборка вас удивит

Картофель лучше не греть / 1zoom.ru

Часто мы привыкли разогревать пищу, ведь тогда она считается вкуснее. Однако некоторые продукты все же стоит употреблять холодными. Так и польза от них увеличится, и вреда для фигуры станет меньше.

Представитель немецкого общества питания Антье Гал рассказала, какие привычные для каждого украинца продукты желательно употреблять холодными. Поэтому делимся с вами списком того, что не стоит греть.

Эти продукты следует есть холодны

Какие продукты лучше не греть / 1zoom.ru

Первыми в списке будут продукты, содержащие крахмал, а именно рис, макароны и картофель. Диетолог объясняет, что холодный крахмал усваивается в организме как клетчатка. В таком случае эти продукты будут полезными для микрофлоры кишечника и регулирования уровня сахара в крови.

Когда продукты холодные, крахмал в них производится как продукт разложения. Это положительно влияет на кишечную флору, регулирует уровень сахара в крови и даже может помочь вам похудеть, объясняет диетолог.

Повторный разогрев риса, макарон и картофеля значительно уменьшает их пользу. Поэтому лучше употреблять их сразу после приготовления, или холодными. В список продуктов, которые не стоит греть также относят:

мясо;

шпинат;

листья салата и зелень;

фрукты и ягоды;

грибы;

грудное молоко.

Рис не стоит разогревать / Фото ua.depositphotos.com

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