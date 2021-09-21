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Диетолог назвал продукты, которые стоит есть холодными: эта подборка вас удивит

21 сентября 2021, 04:15

Некоторые холодные продукты могут принести больше пользы или нанести меньше вреда для фигуры.

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Картофель лучше не греть / 1zoom.ru

Часто мы привыкли разогревать пищу, ведь тогда она считается вкуснее. Однако некоторые продукты все же стоит употреблять холодными. Так и польза от них увеличится, и вреда для фигуры станет меньше.

Представитель немецкого общества питания Антье Гал рассказала, какие привычные для каждого украинца продукты желательно употреблять холодными. Поэтому делимся с вами списком того, что не стоит греть.

Эти продукты следует есть холодны

картофель_пища_еда
Какие продукты лучше не греть / 1zoom.ru

Первыми в списке будут продукты, содержащие крахмал, а именно рис, макароны и картофель. Диетолог объясняет, что холодный крахмал усваивается в организме как клетчатка. В таком случае эти продукты будут полезными для микрофлоры кишечника и регулирования уровня сахара в крови.

Когда продукты холодные, крахмал в них производится как продукт разложения. Это положительно влияет на кишечную флору, регулирует уровень сахара в крови и даже может помочь вам похудеть, объясняет диетолог.

Повторный разогрев риса, макарон и картофеля значительно уменьшает их пользу. Поэтому лучше употреблять их сразу после приготовления, или холодными. В список продуктов, которые не стоит греть также относят:

  • мясо;
  • шпинат;
  • листья салата и зелень;
  • фрукты и ягоды;
  • грибы;
  • грудное молоко.
рис
Рис не стоит разогревать / Фото ua.depositphotos.com

Ранее дипломированный и сертифицированный диетолог Лорен Харрис-Пинкус рассказала о том, какие продукты питания способны улучшить мозговую деятельность человека.

viber
картофель макароны диетолог рис
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