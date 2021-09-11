После 6-ти вечера есть можно и нужно: диетолог рассказал, чем ужинать без вреда для фигуры

Все, кто запрещал себе есть после 18:00, могут прочесть этот блог и выдохнуть с облегчением. Впрочем, это не значит, что вечером можно есть всё что угодно
Самая популярная, простая по своему устройству и безвредная диета – не есть после шести часов вечера. Основатель школы и диетолог Андрей Невский объяснил, почему поздний ужин не является вредным для тех, кто пытается похудеть.
Так, эксперт уверяет что нужно есть за час – два перед сном и обязательно включать в последний прием пищи углеводы. И так похудения будет более эффективным, чем с голоданием после 18:00. Довольно верить в то, что после 6 часов вечера все калории превращаются в жир.
Если говорить об ужине, то уж лучше поесть перед сном и сладко уснуть, чем мучиться от голода несколько часов до сна. Или, еще хуже, сорваться на вечерний (или ночной) жор, а потом страдать от угрызений совести.
Диетолог советует запланировать ужин заранее и вписать в свой план калорийности до съедения, а не после. Так вы сможете грамотно распределить все калории, не переесть и остаться довольной.
Что лучше есть вечером
- Чтобы улучшить процесс жиросжигания, стройте последний прием пищи из белков и углеводов с небольшим количеством жиров. С таким подходом вы будете худеть комфортно, а организм "научится" брать энергию из жиров.
- Начинайте всегда с овощного салата. Свежие овощи и зелень – отличный источник клетчатки, витаминов и микроэлементов. Такое начало будет стимулировать пищеварение и станет залогом здорового питания.
- Гарнир в основном блюде может быть из овощей, которые содержат крахмал (картофель, макароны или крупы). Его можно дополнить рыбой, куриным филе или индейкой, постной говядиной и морепродуктами. К слову, вечером полезно есть жирную рыбу.
- Десерт выбирайте любой, но лучше отдать предпочтение нежирному, содержащий фрукты, творог, сухофрукты, пастилу или мармелад. Главное, чтобы лакомство приносило максимум удовольствия.
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