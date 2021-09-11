После 6-ти вечера есть можно и нужно: диетолог рассказал, чем ужинать без вреда для фигуры

Что лучше есть на ужин / Крамола

Самая популярная, простая по своему устройству и безвредная диета – не есть после шести часов вечера. Основатель школы и диетолог Андрей Невский объяснил, почему поздний ужин не является вредным для тех, кто пытается похудеть.

Так, эксперт уверяет что нужно есть за час – два перед сном и обязательно включать в последний прием пищи углеводы. И так похудения будет более эффективным, чем с голоданием после 18:00. Довольно верить в то, что после 6 часов вечера все калории превращаются в жир.

Если говорить об ужине, то уж лучше поесть перед сном и сладко уснуть, чем мучиться от голода несколько часов до сна. Или, еще хуже, сорваться на вечерний (или ночной) жор, а потом страдать от угрызений совести.

Диетолог советует запланировать ужин заранее и вписать в свой план калорийности до съедения, а не после. Так вы сможете грамотно распределить все калории, не переесть и остаться довольной.

Что лучше есть вечером

Чтобы улучшить процесс жиросжигания, стройте последний прием пищи из белков и углеводов с небольшим количеством жиров. С таким подходом вы будете худеть комфортно, а организм "научится" брать энергию из жиров.

С таким подходом вы будете худеть комфортно, а организм "научится" брать энергию из жиров. Начинайте всегда с овощного салата. Свежие овощи и зелень – отличный источник клетчатки, витаминов и микроэлементов. Такое начало будет стимулировать пищеварение и станет залогом здорового питания.

Свежие овощи и зелень – отличный источник клетчатки, витаминов и микроэлементов. Такое начало будет стимулировать пищеварение и станет залогом здорового питания. Гарнир в основном блюде может быть из овощей, которые содержат крахмал (картофель, макароны или крупы). Его можно дополнить рыбой, куриным филе или индейкой, постной говядиной и морепродуктами. К слову, вечером полезно есть жирную рыбу.

(картофель, макароны или крупы). Его можно дополнить рыбой, куриным филе или индейкой, постной говядиной и морепродуктами. К слову, вечером полезно есть жирную рыбу. Десерт выбирайте любой, но лучше отдать предпочтение нежирному, содержащий фрукты, творог, сухофрукты, пастилу или мармелад. Главное, чтобы лакомство приносило максимум удовольствия.

Вечером полезно есть жирную рыбу / 1zoom.ru

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