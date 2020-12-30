Диетолог назвала альтернативу оливье

Если хочется поставить на новогодний стол привычный оливье, то можно сделать его более легким и полезным. / Фото gastronom.ru

Новогодний стол никогда не обходится без салата оливье. В связи с тем, что этот салат достаточной калорийный, диетологи предложили либо сделать его более диетическим, легким и полезным, либо найти ему альтернативу.

В частности, диетолог Маргарита Королёва рассказала, как немного изменить ингредиенты, чтобы салат оливье был более здоровым, передает РИА Новости.

Как приготовить диетический салат оливье

"Приготовьте сами майонез, купите замороженный зеленый горошек, вместо картофеля используйте топинамбур, вместо колбасы - отварное мясо индейки или курицы. Словом, можно сделать салат и оригинальный по вкусу, внешне похожий на обычный наш оливье, и он таковым и будет, и он будет легкий по своему наполнению, и не причинит никакого вреда, и не отложится где-нибудь на боках или на животе", - посоветовала эксперт.

Королёва считает, что удивлять родных и гостей необязательно многослойными салатами, жирными блюдами, множеством десертов и алкогольных напитков. На самом деле новогодний стол должен состоять из нескольких салатов, горячего блюда, фруктов и ягод.

"Парочка салатов, причем необязательно многокомпонентных, можно удивить просто оригинальными салатами, где будут доминировать овощи, причем если термически обработанные, то способом аль денте, или свежие. Быть может, запечь или индейку, или небольшое количество телятины с ароматными травами, остудив, немного порезать, добавить кусочки салата. Будет прекрасный салат, который можно украсить соком лимона, гранатовыми зернами, где будут доминировать зелень и авокадо, и крупные креветки", - отметила диетолог.

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