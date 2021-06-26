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Диетолог назвала лучшие напитки в летнюю жару

26 июня 2021, 10:48
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Летом у каждого третьего пациента наблюдаются признаки обезвоживания, что снижает работоспособность, скорость реакции и даже кратковременную память.

вода, стакан, лимон
Обычная вода - идеальный способ утолить жажду / Фото pixaby

В Украину пришла изнуряющая жара, и хотя на ближайшие дни синоптики обещают небольшое снижение температуры, скоро столбики термометров все равно поползут вверх. Врач-терапевт и диетолог Ольга Безугла рассказала, какие напитки лучше пить летом, чтобы помочь организму перенести высокие температуры.

Напиток №1 – это вода. В летнюю пору года у каждого третьего пациента наблюдаются признаки обезвоживания: жажда, отсутствие аппетита, учащение сердцебиение, сухость кожи и слизистых, слабость, сонливость, потемнение мочи, передает Obozrevatel.

"Если вы заметили у себя эти симптомы, тогда вам нужно взять за привычку постоянно пить воду. Ведь, согласно научным данным, даже легкое обезвоживание способно снизить работоспособность, внимание, концентрацию, скорость реакции и даже кратковременную память", – предупредила эксперт.

Безугла рекомендует пить обычную воду - она способна идеально утолить жажду. Также можно использовать и газированную воду, ароматизированную воду с добавлением фруктов, ягод или трав для придания вкуса.

Прекрасно тонизирует летом холодный чай – зеленый, каркаде, травяной чай без сахара и молока.

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Один из лучших видов чая на лето - зеленый со льдом. Он содержит большое количество катехинов – сильнейших антиоксидантов. При этом стоит отказаться от чая с ароматизаторами. Если хочется яркости вкуса, лучше добавить в него натуральные фрукты или ягоды.

"В целом, рекомендуется максимально ограничить потребление "жидких калорий" в виде соков, смузи, газировок, чая или кофе с сахаром и сливками. В жидком виде калории хуже действуют на организм, и нам трудно за ними проследить. Такие напитки добавляют лишние калории в течении дня, они хуже утоляют жажду, а порой действуют наоборот, стимулируя желание снова их пить", – отметила диетолог.

Как сообщал Главред, ранее кардиолог Юлия Гончарова рассказала, сколько воды нужно пить в день во время жаркой погоды людям, у которых есть выраженная сердечная недостаточность, и тем, у кого она не проявляется. Также она объяснила, что необходимо добавить в рацион в жару.

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