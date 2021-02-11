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Диетолог назвала причину волчьего аппетита

11 февраля 2021, 20:55
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Эксперт раскрыла, какова причина сильного аппетита.

Фус поделилась, что волчий аппетит может возникать из-за нехватки жиров
Волчий аппетит может возникать из-за нехватки жиров, поделилась диетолог / flickr.com/fotoquotidian

Диетолог Светлана Фус сообщила, что у человека может просыпаться волчий аппетит из-за того, что он перестает потреблять полезные жиры.

При нехватке жиров очень сильно хочется быстрых углеводов – сладостей, мучного, поделилась эксперт на своей странице в Instagram.

Эксперт отметила, что сильный аппетит при недостатке жиров возникает из-за того, что организм ощущает недостаток энергии.

"…включается защитный механизм – у нас просыпается волчий аппетит, хочется самой доступной, простой и быстрой энергии, ведь организму вовсе не хочется тратить силы на переработку. И нам очень хочется… всего, от чего мы получаем быструю энергию", – объяснила диетолог.

Фус добавила, что человек, как правило, съедает много быстрых углеводов, и часть потребленных калорий сразу же идет в жир.

"…И уже через пару часов мы снова сильно хотим кушать и снова едим быстрые углеводы. Как результат – мы набираем вес. Кроме того, жиры участвуют в метаболизме, обмене веществ, и когда мы их ограничиваем, он нарушается. Впоследствии похудеть будет сложнее", – предупредила эксперт.Читайте такжеКак поднять аппетит: диетолог дала простые рекомендации

  • Ранее Светлана Фус поделилась, что человеку в рацион ежедневно нужно включать 10-15 г семечек/орехов или 30 г растительного масла – эти продукты содержат полезные жиры.
  • Диетолог посоветовала на основной прием пищи использовать одну столовую ложку растительного масла.

Светлана Фус
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