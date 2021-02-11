Диетолог назвала причину волчьего аппетита

Волчий аппетит может возникать из-за нехватки жиров, поделилась диетолог / flickr.com/fotoquotidian

Диетолог Светлана Фус сообщила, что у человека может просыпаться волчий аппетит из-за того, что он перестает потреблять полезные жиры.

При нехватке жиров очень сильно хочется быстрых углеводов – сладостей, мучного, поделилась эксперт на своей странице в Instagram.

Эксперт отметила, что сильный аппетит при недостатке жиров возникает из-за того, что организм ощущает недостаток энергии.

"…включается защитный механизм – у нас просыпается волчий аппетит, хочется самой доступной, простой и быстрой энергии, ведь организму вовсе не хочется тратить силы на переработку. И нам очень хочется… всего, от чего мы получаем быструю энергию", – объяснила диетолог.

Фус добавила, что человек, как правило, съедает много быстрых углеводов, и часть потребленных калорий сразу же идет в жир.

"…И уже через пару часов мы снова сильно хотим кушать и снова едим быстрые углеводы. Как результат – мы набираем вес. Кроме того, жиры участвуют в метаболизме, обмене веществ, и когда мы их ограничиваем, он нарушается. Впоследствии похудеть будет сложнее", – предупредила эксперт.Читайте такжеКак поднять аппетит: диетолог дала простые рекомендации