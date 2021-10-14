Диетолог назвала продукты, которые можно есть на ночь

Что можно есть на ночь - ответ эксперта / Фото pixabay.com

Если поздно вечером просыпается чувство голода и хочется перекусить, не нужно бездумно бежать на кухню и хватать шоколадку или бутерброд. Такой перекус не принесет никакой пользы, лучше выбрать правильные продукты.

Нутрициолог Анастасия Степаненко посоветовала в Instagram, что можно есть перед сном, если очень хочется.

Эксперт отмечает, что последний прием пищи должен быть за три-четыре часа до сна. Он должен содержать белок и клетчатку. Можно выбрать следующие продукты:

Овощи. Можно сделать овощной салат, заправить его сметаной или натуральным йогуртом или есть в чистом виде без добавок.

Фрукты. Их не должно быть много. Это может быть мандарин, грейпфрут, яблоко.

Ягоды.

Кефир.

По словам нутрициолога, такие продукты легко перевариваются и не мешают здоровому сну.

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