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Врач назвала продукты, которые нельзя есть перед сном

8 марта 2021, 23:31

По словам медика, перед сном нежелательно есть свежие фрукты и ягоды, бобы и грибы.

Что нельзя есть перед сном / pixabay

Диетолог Елена Кален назвала продукты, которые мешают крепко спать если их употреблять перед сном.

По словам специалиста, в первую очередь нужно отказаться от приготовленного мяса, особенно жареного, помидоров, баклажанов, консервированных продуктов, солений, авокадо, острых сыров и сыр с плесенью.

По словам медика, перечисленные продукты могут содержать тирамин — аминокислоту, которая превращается в норадреналин — гормон стресса.

"Когда мы съедаем эти продукты, то нередко чувствуем себя возбужденными. Поэтому может возникать бессонница, а утром — ощущение, будто всю ночь от кого-то бегали. И что в результате? Мы просыпаемся уставшими, а в течение дня едим больше обычного, что вдобавок приводит к увеличению веса", — рассказала в Instagram Елена Кален.

Также Кален говорит, что из вечернего меню также следует исключить сельдерей.

Овощ крайне полезен при снижении веса, однако перед сном его употреблять не стоит, как и другие мочегонные продукты.

"Сельдерей — достаточно сильный диуретик. Ночные походы в туалет не заставят себя ждать, что тоже нарушит сладкий сон", — объяснила диетолог.Также нельзя перед сном есть орехи. В них содержится много крахмала и сахара, которые создают большую нагрузку на пищеварительную систему.

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"При этом жирные продукты, съеденные вечером, долго перевариваются и могут мешать не только сну, но и снижению веса", — подчеркнула эксперт.

Кроме того, перед сном нежелательно есть свежие фрукты и ягоды, бобы и грибы.

"В них содержится медленно переваривающаяся клетчатка. Она может забродить, вызвать метеоризм и боли в животе, что будет мешать сну. Утром вы проснетесь раздраженными и с желанием съесть больше обычного", — сказала Елена Кален.

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здоровье сон продукты питания
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