УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Диетолог назвала самый полезный орех для организма

31 августа 2021, 04:22
Прослушать новость
Остановить

Горстки орехов в день вполне достаточно для того, чтобы получить высокую степень пользы. При этом их необходимо правильно подготовить.

миндаль
Миндаль практически не имеет противопоказаний / Фото pixabay.com

Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, какой орех является самым полезным для организма. По ее словам, это миндаль. Он лидирует по содержанию жиров и минеральных веществ, в нем много магния и цинка. Кроме того, этот орех практически не имеет противопоказаний.

"Он полезен, по сути, каждому и крайне редко попадает в зону непереносимости. Также хороши пекан, макадамия, грецкий орех", - рассказала Королева агентству Москва.

Рекомендуемая доза орехов в день – примерно горстка. По словам эксперта, 20 миндальных и трех-четырех грецких орехов в день вполне достаточно для того, чтобы получить высокую степень пользы. При этом их необходимо правильно подготовить.

"Сырые или подсушенные орехи рекомендуется замочить на ночь холодной водой. Утром промойте проточной водой, подсушите салфеткой - и будет прекрасный перекус", - рассказала врач.

Замачивать орехи в воде нужно для того, чтобы активизировались ферменты, впоследствии они будут лучше усваиваться организмом.

Реклама

"Когда орехи находятся в воде, в них активизируются ферменты в составе, благодаря которым и жировая, и белковая часть орехов будет очень хорошо усваиваться. Также под действием воды в составе орехов будет нивелироваться фитиновая кислота, которая удерживает фосфор, забирает из состава орехов цинк, железо, кальций и магний", - добавила диетолог.

Смотрите видео об интересных фактах о миндале:

К слову, ранее о пользе миндаля заявили и ученые колледжа Лондона. По их словам, этот орех идеален для сердца. Регулярное употребление миндаля может улучшить функции внутренней поверхности кровеносных сосудов, снизить "плохой" холестерин и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

По результатам проведенного исследования, опубликованным в журналах European Journal of Nutrition и American Journal of Clinical Nutrition, выяснилось, что большинство любителей орехов придерживаются здорового питания. Они худее и подвижнее, чем те, кто орехи не ест.

Читайте такжеВрачи назвали 5 самых полезных орехов

Ученые провели эксперимент: в течение шести недель добровольцы с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний употребляли миндаль и обычные закуски. Оказалось, что при замене 20% углеводов миндалем риск развития ССЗ снижается на треть.

Как сообщал Главред, грецкие орехи, миндаль, фисташки и кешью являются природными источниками мелатонина, от которого зависит сон человека. Они могут стать отличным средством от бессонницы.

viber
здоровье орехи диетолог
Сейчас вы просматриваете новость «Диетолог назвала самый полезный орех для организма». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Линейку подмочит дождь, температура резко снизится: украинцам рассказали о погоде 1 сентябряЛинейку подмочит дождь, температура резко снизится: украинцам рассказали о погоде 1 сентября Ореховый Спас 2021: что нельзя делать и приметы на 29 августаОреховый Спас 2021: что нельзя делать и приметы на 29 августа Длинный шлейф криминальных историй: бабушку замученного ребенка в Черкассах объявляли в розыскДлинный шлейф криминальных историй: бабушку замученного ребенка в Черкассах объявляли в розыск Осень опоздает на месяц: астролог рассказал о погоде в сентябре-2021Осень опоздает на месяц: астролог рассказал о погоде в сентябре-2021 Врач назвала вакцину, которая хуже всего защищает от коронавирусаВрач назвала вакцину, которая хуже всего защищает от коронавируса

Последние новости

05:02

Тренер объяснил, полезно ли заниматься на скакалке каждый день

04:42

Значение имени Денис: судьба, характер и совместимость

04:22

Диетолог назвала самый полезный орех для организма Видео

03:50

В моду на осень-зиму 2021 2022 входят причудливые мохнатые сапоги и сабо с мехом Видео

03:02

Как нужно правильно питаться пожилым людям - объяснение диетолога

Реклама
02:39

Комаровский сделал важное предупреждение о дельта-штамме

02:38

1 сентября - День знаний в Украине: душевные поздравления и милые открытки к празднику

02:16

"Сильная украинская нация никому не нужна": Ницой назвала причины скандала с лозунгом "Слава Украине" Видео

01:46

Певица Kola Голоса країни взбудоражила Сеть аппетитными формами

01:21

Отключение газа и электрики: украинцев предупредили о космических штрафах за долги по ЖКХ Видео

00:51

Перенесла сложную операцию: в Италии случилась трагедия с украинкой

00:19

"Слава Украине! Героям слава": во Львове швейцар ресторана попал в Книгу рекордов Видео

00:02

На Земле обнаружен самый северный остров Видео

30 августа, понедельник
23:58

Совбез ООН принял важную резолюцию по Афганистану, Россия и Китай не голосовали

23:25

Канал CNN "вляпался" в громкий из-за оккупированного Крыма

23:06

Над британским ледоколом торжественно подняли флаг Украины Видео

22:35

"Девушка с собачкой из Уханя" и топ-чиновник сыграли шикарную свадьбу Видео

22:21

Арестович раскрыл детали состояния здоровья Кравчука Видео

22:16

Впервые в Украине девочка получила статус "инвалид войны" из-за обстрелов на Донбассе

21:40

На Киев налетел ураган: молния попала рядом с кафе и устроила жуткий пожар Видео

Реклама
21:27

В Ровно неадекватный пациент распылил в лицо врачу слезоточивый газ Видео

21:26

В Украину идет сильное похолодание и опасная погода с ураганом Видео

21:02

Мог заразиться в водоеме: во Львове у мужчины диагностировали опасную болезнь Видео

21:00

Неудачник месяца: что сулит Овну гороскоп на сентябрь 2021 Видео

20:40

Как обуздать гормон вечного голода и жир на животе: врачи назвали четыре рабочих способа Видео

20:33

Обнародован список обязательных экзаменов для школьников Видео

20:14

Украинский бегун отказался от фото с россиянами на пьедестале Паралимпиады 2020 Видео

19:55

По Херсону блуждает татуированная кошка: неизвестные сделали животному нацистскую наколку Видео

19:52

Лучшее и натуральное средство от запора: названы три сока Видео

19:51

Оккупанты обеспокоены из-за "мусорного коллапса" в Крыму

19:30

В истории Украины не было и не будет такого события, как Иловайск мнение

19:00

Надежда только на чудо: состояние травмированного мальчика из Черкасс крайне тяжелое Видео

18:59

В РПЦ призвали Россию захватывать новые народы и территории Видео

18:36

Более заразен и устойчив: в ЮАР нашли новый и опасный штамм коронавируса Видео

18:21

Ксения Мишина и Александр Эллерт вместе подогрели слухи о тайных отношениях Видео

18:20

Зеленский передаст Байдену списки пленных и пропавших без вести - Денисова Видео

18:18

Приметы на 31 августа: что нельзя делать в последний день лета

18:06

Уже не роскошь: ВОЗ сделала новое заявление касательно бустерной прививки Видео

18:01

Стало плохо во время выступления: в лагере под Херсоном умер еще один ребенок Видео

18:00

"Целых 5 миллионов": в СБУ поведали, как на Харьковщине чиновники воровали пенсии жителей ОРДЛО

Реклама
17:37

На Полтавщине двухлетние двойняшки так "лечились от гипертонии", что попали в больницу Видео

17:34

Женский квартал в АТО: проехали 2800 километров для 10 концертов

17:34

Полоса везения: гороскоп на сентябрь 2021 обещает Тельцу удачный период Видео

17:31

Бегают прямо по людям: поезд Харьков-Одесса заполонило нашествие огромных тараканов Видео

17:27

Магнитная буря с 30 августа 2021: нас ждут геомагнитные качели до 5 баллов Видео

16:55

Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина

16:52

Стало известно, почему Матрицу 4 снимает только одна сестра Вачовски

16:38

"Девочка в больнице при смерти": в Запорожье пьяный водитель сбил целую семью

16:35

Выгнала детей: Укрзализныця оскандалилась из-за работницы вокзала в Запорожье Видео

16:20

Гороскоп на сентябрь 2021: что можно и нельзя делать в этом месяце

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять