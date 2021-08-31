Диетолог назвала самый полезный орех для организма

Миндаль практически не имеет противопоказаний / Фото pixabay.com

Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, какой орех является самым полезным для организма. По ее словам, это миндаль. Он лидирует по содержанию жиров и минеральных веществ, в нем много магния и цинка. Кроме того, этот орех практически не имеет противопоказаний.

"Он полезен, по сути, каждому и крайне редко попадает в зону непереносимости. Также хороши пекан, макадамия, грецкий орех", - рассказала Королева агентству Москва.

Рекомендуемая доза орехов в день – примерно горстка. По словам эксперта, 20 миндальных и трех-четырех грецких орехов в день вполне достаточно для того, чтобы получить высокую степень пользы. При этом их необходимо правильно подготовить.

"Сырые или подсушенные орехи рекомендуется замочить на ночь холодной водой. Утром промойте проточной водой, подсушите салфеткой - и будет прекрасный перекус", - рассказала врач.

Замачивать орехи в воде нужно для того, чтобы активизировались ферменты, впоследствии они будут лучше усваиваться организмом.

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"Когда орехи находятся в воде, в них активизируются ферменты в составе, благодаря которым и жировая, и белковая часть орехов будет очень хорошо усваиваться. Также под действием воды в составе орехов будет нивелироваться фитиновая кислота, которая удерживает фосфор, забирает из состава орехов цинк, железо, кальций и магний", - добавила диетолог.

Смотрите видео об интересных фактах о миндале:

К слову, ранее о пользе миндаля заявили и ученые колледжа Лондона. По их словам, этот орех идеален для сердца. Регулярное употребление миндаля может улучшить функции внутренней поверхности кровеносных сосудов, снизить "плохой" холестерин и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

По результатам проведенного исследования, опубликованным в журналах European Journal of Nutrition и American Journal of Clinical Nutrition, выяснилось, что большинство любителей орехов придерживаются здорового питания. Они худее и подвижнее, чем те, кто орехи не ест.

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Ученые провели эксперимент: в течение шести недель добровольцы с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний употребляли миндаль и обычные закуски. Оказалось, что при замене 20% углеводов миндалем риск развития ССЗ снижается на треть.

Как сообщал Главред, грецкие орехи, миндаль, фисташки и кешью являются природными источниками мелатонина, от которого зависит сон человека. Они могут стать отличным средством от бессонницы.