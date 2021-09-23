Диетолог объяснила, кому и в каком количестве обязательно нужно есть оливки

Оливки – продукт с высоким содержанием масла / Фото ua.depositphotos.com

Кто-то любит оливки, кто-то их терпеть не может, но в осеннюю пору года это как раз тот продукт, который должен быть в рационе каждого, так как в нем содержится очень много витаминов и необходимых питательных веществ.

Диетолог Ольга Безуглая рассказала в Instagram кому и сколько можно и нужно есть оливок.

Оливки - польза

В мякоти оливок присутствует около 90% полиненасыщенных жирных кислот, которые в человеческом организме самостоятельно не производятся и почти не накапливаются.

Оливки - жирный продукт, он хорош для насыщения и контроля чувства голода и практически не влияет на синтез гормонов, связанных с набором веса.

В сыром виде оливки не употребляют, так как они очень горькие. Чтобы удалить горечь, оливки вымачивают в щелочном растворе, а потом выдерживают в рассоле.

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К слову, маслины - это те же оливки, только спелые. В присутствии кислорода фенолы, содержащиеся в плодах, окисляются и оливки темнеют - так и получаются маслины.

Сколько оливок можно съесть в день

Диетолог отметила, что увлекаться оливками не стоит, ведь они соленые и консервированы. В ста граммах ягод содержится 3-4 грамма соли. Суточная норма оливок – не более 10 ягод.

Как сообщал Главред, ранее ученые заявили, что самое полезное масло - это оливковое.