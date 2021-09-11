Диетолог ответила, могут ли продукты продлить жизнь / УНИАН

Правильное питание, в определенных случаях, способно увеличивать продолжительность жизни. Об этом заявила известный диетолог Маргарита Королева в интервью порталу "Народные новости".

В первую очередь, по словам специалиста, необходимо регулярно употреблять рыбу, овощи и мясо.

"Должны быть в рационе источники белка — это мясо и рыба. Должны быть овощи, например, капустные — репа, редька и редиска. Они своевременно освобождают организм от токсинов, питают организм витаминами и минералами", — подчеркнула диетолог.

Королева добавила, что важным источником антиоксидантов считаются ягоды. Кроме того, в ежедневный рацион необходимо включать полезные масла с поликислотами (например, арахисовое) и жиры (подойдет авокадо).

Особую опасность для здоровья, по словам Королевой, несут продукты, которые содержат большое количество жиров, сахаров или соли. К таким относятся фастфуд и товары быстрого приготовления.

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Напомним, ранее шотландские ученые из Абердинского университета выяснили, что низкокалорийные диеты могут продлить жизнь.

По мнению ученых, низкокалорийные программы питания позволяют на 18% снизить риск ранней смерти у людей с избытком массы тела.

Как заявила соавтор данного исследования Элисон Авенель, наиболее полезны диеты с низким содержанием жира, сахара и рафинированных углеводов.