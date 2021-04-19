Какая диета поможет продлить жизнь - ответ ученых

Американские ученые-кардиологи закончили свое тридцатилетнее исследование по поводу того, какая диета поможет людями продлевать срок своей жизни.
Употребление примерно пяти порций фруктов и овощей в день является оптимальным для долгой жизни. Результаты соответствующего исследования были опубликованы учеными из Американской кардиологической ассоциации в журнале Circulation.
При этом соотношение порций фруктов и овощей должно составлять два к трем. Специалисты проанализировали данные нескольких масштабных исследований, в которых приняли участие более 100 тысяч взрослых. Всего исследование заняло около 30 лет. Кроме того, учитывались 26 исследований, в которых было задействовано 1,9 миллиона участников из 29 стран, включая Северную и Южную Америки, Европу, Азию, Африку и Австралию.
Выяснилось ‒ ежедневное употребление около пяти порций фруктов и овощей было связано с низким риском смерти. Но употребление сверх такого количества порций не приносило дополнительную пользу. Пять порций снижали риск смерти вне зависимости от причин на 13%, от сердечно-сосудистых заболеваний — на 12%, от рака — на 10%, и на 35% — от респираторных заболеваний (к примеру, хронической обструктивной болезни легких).
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Как продлить жизнь - что было ранее:
- Шотландские ученые из Абердинского университета выяснили, что низкокалорийные диеты могут продлить жизнь.
- По мнению ученых, низкокалорийные программы питания позволяют на 18% снизить риск ранней смерти у людей с избытком массы тела.
- Как заявила соавтор данного исследования Элисон Авенель, наиболее полезны диеты с низким содержанием жира, сахара и рафинированных углеводов.