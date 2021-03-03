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Диетолог раскрыла правила потребления сала

3 марта 2021, 02:47
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Известный эксперт сообщила, сколько есть сала в день.

Фус поделилась, что в день нельзя есть более 50 граммов сала
В день нельзя есть более 50 граммов сала, поделилась диетолог / УНИАН

Диетолог Светлана Фус поделилась, что при потреблении сала нужно учитывать продукты, которые уже были съедены, чтобы не превысить дневную норму холестерина – это 300-400 мг.

В 100 граммах сала содержится от 70 до 100 мг холестерина, поэтому в день стоит съедать до 50 г этого продукта, написала эксперт в Instagram.

По ее словам, если человек хочет съест кусочек сала, то в его рационе не должно быть других продуктов, в которых содержится много холестерина.

Фус добавила, что холестерин содержится в любых продуктах животного происхождения. Много холестерина в частности есть в сливочном масле – 160-215 мг на 100 граммов и в креветках – от 160 до 210 мг.

"Холестерин жизненно необходим для нормальной деятельности организма… Это компонент клеточных мембран, необходимый для создания гормонов, желчных кислот, витамина D…", – отметила диетолог.

Эксперт подчеркнула, что проблемы со здоровьем может спровоцировать избыток холестерина в организме.

Ранее врач-диетолог Оксана Скиталинская рассказала Главреду, что сало – полезный продукт, если оно было приморожено, но не засолено. Эксперт говорила, что вареное и копченое сало не считается полезным.

  • Справка. Холестерин – это органическое соединение, которое содержащийся в клеточных мембранах всех животных, оно не растворяется в воде, пишет Википедия.
  • В энциклопедии говорится, что холестерина нет в частности в растениях и в грибах.

сало холестерин Светлана Фус
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