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Диетолог раскрыла секрет, как есть досыта и не набирать лишний вес

14 августа 2021, 22:51
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Начинать прием пищи нужно именно с овощей и белков, которые хорошо насыщают, а затем переходить к калорийной пище.

Блюдо
Как есть и не набирать вес пояснила диетолог / Единственная

Индийский диетолог Нэнси Дехра поделилась простым советом для желающих похудеть, который позволяет есть досыта.

По ее словам, в попытке потерять вес, многие люди пропускают приемы пищи и ограничивают себя в отдельных продуктах, однако, этот путь не эффективен и может привести к проблемам со здоровьем.

Вместо диеты Дехра предлагает практиковать контроль порций. Она советует две трети тарелки заполнять едой, богатой белком, овощами и салатом, а оставшуюся часть – "любимыми углеводами".

Начинать прием пищи нужно именно с овощей и белков, которые хорошо насыщают, а затем переходить к калорийной пище, под которую отведена последняя треть тарелки. При таком методе человек перестает объедаться и незаметно для себя снижает общую калорийность порции.

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"Этот метод не требует особых усилий, удобен и обеспечивает разнообразие", – заявила Дехра. Она объяснила, что большинство людей, как правило, сначала едят блюда, богатые углеводами, быстро насыщаются и недополучают белков и жиров.

Напомним, ранее сообщалось, что группа ученых из университета Квинсленда (Австралия) в результате исследований пришла к выводу, что крепкий сон защищает организм человека от заражения болезнетворными микроорганизмами, к которым относятся вирусы и бактерии.

До того эксперты назвали несколько вещей, которые перед сном делать не стоит.

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