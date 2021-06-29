Диетолог рассказал, как улучшить здоровье с помощью куркумы

Куркума / Monique van der Lint / Flickr

Есть несколько относительно простых способов улучшить здоровье с помощью куркумы. Об этом диетолог и врач Джош Акс (Josh Axe) заявил в комментарии для портала Daily Express.

В значительной степени пользой для здоровья куркума обязана куркумину — основному действующему веществу в составе корня. По мнению врача, специя одинаково полезна в форме порошка, экстракта или таблеток. Ее лечебное действие распространяется на сосуды, кожу, психику, внешний вид.

Первой сферой улучшения здоровья Акс назвал профилактику тромбоза. Регулярное употребление куркумы помогает защитить организм от образования тромбов. Лабораторные исследования и наблюдения за животными показали, что куркума снижает риск агрегации тромбоцитов — соединения друг с другом.

При диабете специя в рационе поможет защититься от скачков сахара в крови. Являясь природным противовоспалительным и антиоксидантным средством, куркума помогает при некоторых заболеваниях кожи, а здоровой может придать "сияние и блеск". Для этого можно использовать маску для лица на основе куркумы.

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