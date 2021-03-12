Диетолог развенчала популярные мифы о протеиновых продуктах

Порция белковой пищи должна составлять ¼ размера тарелки / magazinedelledonne.it

Сегодня модные тенденции индустрии здорового питания и фитнеса говорят о том, что протеиновые продукты просто необходимы для того, чтобы иметь стройную и спортивную фигуру.

Диетолог Альбина Комиссарова развенчала популярные мифы о протеиновых продуктах и рассказала, сколько белка нужно есть в день. Советы эксперт опубликовала на своей странице в Instagram.

Комиссарова отметила, что человек должен есть достаточное количество белка. Он необходим для роста и развития, помогает расти и восстанавливаться мышцам, участвует в работе иммунитета и регулирует множество биохимических реакций, помогает надолго сохранить чувство сытости.

Сколько белка нужно есть на килограмм веса

Существует мнение, что человеку нужно есть не меньше двух граммов белка на один килограмм веса. Диетолог уточнила это утверждение.

"Если мы не говорим о профессиональных спортсменах, то взрослому здоровому человеку рекомендуется 0,8 г/кг белка в сутки", - рассказала эксперт.

Максимально допустимое количество белка не должно составлять более трёх граммов на килограмм массы тела. Употребление протеинов выше нормы предполагает увеличение калорийности пищи и употребление красного мяса. Это может быть опасно для людей с болезнями почек и печени.

"Если вы будете есть слишком много белка, то будете вытеснять из рациона другие необходимые продукты. Все должно быть в меру", – пояснила Комиссарова.

Нужны ли нам протеиновые батончики, коктейли и йогурты?

Исследования показывают, что в среднем люди потребляют от 65 до 90 грамм белка в сутки, что часто помогает достичь нормы. Самый лучший источник белка - это еда.

"Если вы будете регулярно есть мясо, рыбу, морепродукты, яйца, бобовые и соевые продукты, а также крупы (в них тоже много белка), то дополнительные источники вам, вероятно, не нужны", - считает эксперт.

Комиссарова добавила, что порция белковой пищи должна составлять ¼ размера тарелки (примерно размер ладони без пальцев).

Кому полезны протеиновые добавки

Протеиновые продукты и добавки могут быть полезны людям с высокой физической активностью, с ограничительной диетой, пожилым людям и вегетарианцам.

"Чаще всего норму белка можно набрать из еды. Например, в одном яйце около 6 граммов белка, в порции курицы - около 30 грамм", – подчеркнула диетолог.

Комиссарова посоветовала перед употреблением протеиновых продуктов и добавок убедиться, что нет противопоказаний, смотреть на состав (особенное внимание на количество сахара), а также не забывать про разнообразие рациона.

Справка. Протеин – это концентрат белка, является биологически активной добавкой. Частично заменяет обычные продукты питания в целях наращивания мускулатуры.

Белок необходим организму человека для построения тканей всех органов, мышц, костей и тела в целом. Недостаток белка в организме ведет к нарушениям различного характера.

Напомним: