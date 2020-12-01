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Диетологи предупредили, чем опасны мандарины

1 декабря 2020, 18:08

В главном новогоднем фрукте много витамина С – однако есть случаи, когда противопоказания мандаринов перевешивают их пользу.

Вред мандаринов - диетологи назвали главную опасность
Вред мандаринов - диетологи назвали главную опасность / 1zoom.ru

Польза мандаринов давно известна – однако есть категории людей, кому мандарины наносят сплошной вред.

Приближается Новый год 2021 – и главным фруктом на большинстве праздничных столов наверняка будут мандарины. В них много витамина С (более 40% от суточной нормы), поэтому они укрепляют иммунитет. Это особенно важно в холодное время года. Также в них много антиоксидантов и флавоноидов. Но не стоит забывать и о вреде мандаринов.

Мандарины противопоказаны:

  • беременным (особенно женщинам на ранних сроках);
  • при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта (например, при язвенных болезнях, колите и гастрите);
  • обжорам: если переесть мандаринов – это грозит аллергией вплоть до анафилактического шока (когда у человека отекают слизистые и появляется удушье).

Сколько мандаринов можно есть в день

Есть мандарины можно хоть каждый день. Но перебарщивать не стоит: суточная доза в среднем – 4 мандарина.

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