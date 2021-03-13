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Диетологи рассказали, как снять боль от панкреатита в домашних условиях

13 марта 2021, 03:47
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Порой панкреатит атакует человека сильной болью внезапно - и нужно во что бы то ни стало ее нивелировать и продержаться до приезда бригады скорой помощи.

Печень
Как снять боль при панкреатите / Flickr/ Providence Health Care Vancouver Follow

Существует несколько продуктов, которые помогут снять боль во время панкреатита (воспаления поджелудочной железы) в домашних условиях ‒ еще до прибытия бригады скорой помощи. Об этом сообщает портал The Health Site со ссылкой диетологов.

Горячий компресс. Он помогает расслабить мышцы живота и таким образом уменьшить боль. Компресс также может уменьшать воспаление. Поместите бутылку с горячей водой или грелку на болезненную область минут на пять или десять.

Яблочный уксус. Противовоспалительные свойства яблочного уксуса уменьшают боль в животе, которая связана с панкреатитом. Кроме того, кислота, содержащаяся в нем, уменьшает густоту желчи, а это, в свою очередь, предотвращает образование желчных камней. Добавьте одну столовую ложку сырого нефильтрованного яблочного уксуса в стакан теплой воды. Также можно добавить по чайной ложке лимонного сока и меда. И пить такой раствор дважды в день.

Жирные кислоты Омега-3. Увеличение потребления жирных кислот Омега-3 также может помочь уменьшить воспаление и боль при панкреатите. Полиненасыщенные жиры обладают противовоспалительными свойствами. Пищевыми источниками жирных кислот Омега-3 ученые называют сою, льняное семя, грецкий орех, канолу, шпинат, креветки, моллюсков и жирную рыбу (лосось, форель и тунец).

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Напомним, ранее сообщалось:

здоровье панкреатит
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