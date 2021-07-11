Диетологи рассказали, какой вид кофе очень опасен для здоровья

Ученые рассказали о пользе кофе / pixabay

Кардиологи из США исследовали питание более 20 тыс. человек и пришли к выводу, что употребление кофе по утрам снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 30%, пишут Вести.

В исследованиях принимался во внимание только настоящий кофе с кофеином. Именно он, по мнению докторов, дает бодрость и хорошее настроение. А это непосредственно влияет на самочувствие. Имеет значение и количество выпитого напитка - это 1-2 чашки кофе в день.

Модный в последнее время напиток без кофеина, как ни странно, оказывает негативное влияние на здоровье. По мнению медиков, кофе без кофеина увеличивает риск сердечной недостаточности.

С американскими докторами согласны и диетологи. Единственная оговорка — употребляемый кофе должен быть без каких-либо химических добавок и с минимальным количеством сахара.

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Ранее Главред писал о том, что для многих кофе - их любимая, а некоторые даже незаменимая часть каждого дня. Тем не менее, существует также постоянный поток часто противоречащих друг другу исследований, предлагающих доказательства как преимуществ, так и рисков, связанных с кофе.

Новое крупное исследование показало, что кофе всех видов снижает риск хронических заболеваний печени, ожирения печени, рака печени и смерти от хронических заболеваний печени.