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Для кого опасен мед: эксперты дали ответ

25 февраля 2021, 22:29

Лучший способ воспользоваться потенциальными преимуществами, связанными с медом, - это выбрать высококачественный бренд.

Мед
Лучший способ воспользоваться потенциальными преимуществами, связанными с медом, - это выбрать высококачественный бренд. / Pixabay

Несмотря на то, что мед может быть полезен для здоровья, в нем много сахара, что может нанести вред вашему здоровью.

Фактически, исследования показывают, что диеты с высоким содержанием сахара могут быть связаны с ожирением, воспалениями, инсулинорезистентностью, проблемами с печенью и сердечными заболеваниями.

По информации Healthline, избыточное потребление сахара также может быть связано с более высоким риском депрессии, деменции и даже некоторых видов рака.

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Поэтому лучший способ воспользоваться потенциальными преимуществами, связанными с медом, - это выбрать высококачественный бренд и использовать его для замены нездоровых подсластителей, таких как кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы или рафинированный сахар.

Для употребления доступно множество видов меда, различающихся в зависимости от растительного происхождения, метода экстракции, а также от того, сырой он или пастеризованный.

Общие типы включают:

  • Липовый мед
  • Цветочный мед
  • Травяной мед
  • Хвойный мед
  • Клеверный мед
  • Авокадо мед
  • Гречишный мед
  • Черничный мед
  • Шалфей мед
  • Эвкалиптовый мед
  • Апельсиновый мед
  • Люцерновый мед

Хотя профиль питания варьируется в зависимости от типа, одна столовая ложка (21 грамм) меда обычно содержит 64 калории и 17 грамм углеводов с небольшим содержанием жира, клетчатки и белка или без них.

Он также содержит несколько микроэлементов, таких как калий, железо и цинк, но в следовых количествах, менее 1% от рекомендуемой суточной нормы потребления (РСНП).

Высокое содержание антиоксидантов

Высококачественный мед богат несколькими важными антиоксидантами, такими как фенольные кислоты и флавоноиды, которые могут поддерживать здоровье.

Антиоксиданты - это соединения, которые помогают бороться со свободными радикалами, вызывающими болезни, тем самым снижая риск окислительного повреждения клеток.

Эти соединения играют центральную роль в здоровье и болезнях - некоторые исследования показывают, что они могут защищать от хронических состояний, таких как болезни сердца, рак и диабет.

Более того, несколько исследований показали, что употребление в пищу определенных видов меда, например гречневой крупы, может повысить антиоксидантный статус вашей крови.

Может улучшить здоровье сердца

Замена обычного сахара высококачественным медом в вашем рационе может улучшить различные аспекты здоровья сердца, поскольку, как было показано, он снижает несколько факторов риска сердечных заболеваний.

Например, одно 30-дневное исследование, сравнивающее влияние столового сахара и меда на 55 человек, показало, что мед помогает снизить уровень общего и "плохого" холестерина ЛПНП, одновременно увеличивая "хороший" холестерин ЛПВП.

Он также смог снизить уровень триглицеридов до 19%.

Кроме того, исследования на животных показали, что добавление меда может снизить систолическое артериальное давление (верхний показатель), еще один важный фактор риска сердечных заболеваний.

Способствует заживлению ран

В некоторых формах традиционной медицины, таких как Аюрведа, мед наносят непосредственно на кожу, чтобы способствовать заживлению ран.

Считается, что это связано с антибактериальными свойствами меда и его способностью уменьшать рост микроорганизмов, которые могут вызвать инфекцию.

В одном небольшом исследовании нанесение меда манука непосредственно на язвы диабетической стопы было столь же эффективным, как и обычные повязки для ран, и способствовало заживлению 97% язв.

Точно так же другое исследование с участием 30 человек показало, что добавление меда к повязкам на рану улучшило заживление примерно 43% язв диабетической стопы через три месяца.

Между тем, другие исследования показывают, что это также может быть полезным лечением кожных заболеваний, таких как псориаз, дерматит и герпес.

Лучше, чем рафинированный сахар

Хотя в меде много сахара и калорий, он все же лучше, чем рафинированный сахар.

В то время как рафинированный сахар мало полезен с точки зрения питания, мед содержит антиоксиданты, включая фенольные кислоты и флавоноиды.

Кроме того, одно исследование с участием 48 человек с диабетом 2 типа показало, что, хотя мед повышает уровень сахара в крови, он может быть не в такой степени, как сахар.

Исследования также показывают, что использование меда вместо столового сахара может снизить уровень триглицеридов, а также общий и "плохой" холестерин ЛПНП для поддержания здоровья сердца.

Однако, хотя мед может быть лучшим вариантом, чем рафинированный сахар, его все же следует употреблять в умеренных количествах, чтобы предотвратить неблагоприятное воздействие на ваше здоровье.

здоровье
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