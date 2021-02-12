Врач рассказал о коварной опасности меда

Мед может вызывать опасную аллергию.
Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, чем опасен мед и кому следует от него отказаться. Специалист отметил, что с этим продуктом часто связывают завышенные ожидания и приписывают ему различные полезные свойства.
"Считают, что мед содержит какое-то большое количество биофакторов, которые стимулируют регенерацию, оказывают какое-то бактерицидное или вирусоцидное действие. Вот это обычно не соответствует действительности", — пояснил врач.
Гинзбург подчеркнул, что по составу мед намного богаче сахара, но считать его "эликсиром здоровья" не стоит."Мед к чаю какую-то свою функцию выполняет. Возникает такой эффект согревающий, эффект тонизирующий, отчасти связанный с самим чаем", — рассказал диетолог.
При этом врач говорит, что употреблять мед детьми до трех лет, противопоказано. Мед может вызывать аллергию, и призвал придерживаться детского питания.
Читайте такжеВрачи объяснили, кому нельзя есть бананы
"Это не значит, что на детей до трех лет мед действует удручающе плохо, а на следующий день, когда им исполнилось три, уже не плохо", — подчеркнул Гинзбург.
Врач также говорит, что от меда, как и от сахара, следует отказаться людям с ожирением, гипертонией, проблемами с давлением и жировым гепатозом печени.
Из-за меда могут обостриться заболевания желудочно-кишечного тракта, например панкреатит.
Читайте такжеДиетологи рассказали, кому нельзя есть квашеную капусту
"Если у человека такая реакция есть, ему лучше от меда воздерживаться", — подытожил Гинзбург, пишут РИА Новости.
Здоровье - о чем ранее сообщал Главред:
- Ученые нашли необычную связь между кофе, чаем и диабетом.
- Эксперт рассказала, что бодрит тело лучше кофе.
- Медики назвали действенные методы, следование которым позволяет человеку быстрее заснуть. Как говорят сомнологи, перед сном категорически не стоит читать новости.
- Также медики назвали продукты, от которых нужно отказаться при головных болях.