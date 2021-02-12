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Врач рассказал о коварной опасности меда

12 февраля 2021, 00:57

Мед может вызывать опасную аллергию.

Кому нельзя есть мед / pixabay

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, чем опасен мед и кому следует от него отказаться. Специалист отметил, что с этим продуктом часто связывают завышенные ожидания и приписывают ему различные полезные свойства.

"Считают, что мед содержит какое-то большое количество биофакторов, которые стимулируют регенерацию, оказывают какое-то бактерицидное или вирусоцидное действие. Вот это обычно не соответствует действительности", — пояснил врач.

Гинзбург подчеркнул, что по составу мед намного богаче сахара, но считать его "эликсиром здоровья" не стоит."Мед к чаю какую-то свою функцию выполняет. Возникает такой эффект согревающий, эффект тонизирующий, отчасти связанный с самим чаем", — рассказал диетолог.

При этом врач говорит, что употреблять мед детьми до трех лет, противопоказано. Мед может вызывать аллергию, и призвал придерживаться детского питания.

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"Это не значит, что на детей до трех лет мед действует удручающе плохо, а на следующий день, когда им исполнилось три, уже не плохо", — подчеркнул Гинзбург.

Врач также говорит, что от меда, как и от сахара, следует отказаться людям с ожирением, гипертонией, проблемами с давлением и жировым гепатозом печени.

Из-за меда могут обостриться заболевания желудочно-кишечного тракта, например панкреатит.

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"Если у человека такая реакция есть, ему лучше от меда воздерживаться", — подытожил Гинзбург, пишут РИА Новости.

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медики здоровье мед
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