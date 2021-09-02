Добавьте его в свой рацион уже сегодня: назван продукт, который помогает стройнеть

Какой продукт нужно включать в рацион каждый день / 1zoom.ru

Все, что мы едим, оказывает влияние на наш организм. И каждый продукт влияет по-своему. Поэтому при снижении веса мы часто встаем перед непростым выбором: что бы такого съесть, чтобы утолить голод и не навредить фигуре?

Существует один продукт, присутствие которого в вашем рационе положительно влияет не только на здоровье, так и самочувствие и внешний вид. Подробнее о нем рассказала эксперт в психологии снижения веса Елена Кален.

Чем полезна рыба

Рыба содержит жирную кислоту Омега-3. Она усиливает функцию Л-карнитина, который переносит запасы жиров в митохондрии, где они превращаются в энергию. Это позволяет жирам расщепляться, благодаря чему вес начинает снижаться гораздо быстрее.

Это, кстати, было подтверждено исследованием еще 13 лет назад. Те, кто употреблял рыбу, похудели на 1 килограмм больше за тот же промежуток времени, чем те, кто рыбу не ел! – уточнила эксперт.

По словам Кален, жирная кислота Омега-3 есть в разных продуктах. Но именно Омега-3 животного происхождения лучше всего усваивается, а значит эффект от нее будет ещё лучше. Поэтому, чтобы вес снижался быстро и с пользой для здоровья, можно добавить в рацион морскую рыбу, есть ее по голоду и наслаждаться стройностью своего тела.

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