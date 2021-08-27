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Почему важно питаться по режиму и как это влияет на похудение: интересные нюансы от диетолога

27 августа 2021, 04:00

Как на самом деле стоит питаться для снижения веса – рассказала эксперт в психологии снижения веса жизни Елена Кален.

похудение, диета
Как режим питания влияет на похудение / Фото pixabay.com

Кого-то с детства выработал привычку питаться по расписанию, а кто-то, напротив, ест в любое время. При этом и у тех, и у других может быть проблема с избыточным весом.

Специалисты расходятся во мнении на этот счет. Как на самом деле стоит питаться для снижения веса – рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален у себя в Инстаграм.

Нужен ли режим питания для похудения

Многие с детства привыкли есть по расписанию. Но почему-то режим питания часто не только не помогает поддерживать комфортный вес, но и способствует его набору, отметила Кален.

По ее словам, человек не должен ограничивать себя в еде, когда испытывает голод. При этом важно учитывать, что все люди разные, поэтому чувство голода может возникать в разное время.

Когда лучше есть

Если вы едите по часам, это означает, что вы будете принимать пищу, даже когда голода нет, и не будете принимать пищу, когда испытываете голод. И в том, и в другом случае телу наносится вред. Когда вы едите без голода, это означает, что пища телу не нужна, а если она не нужна, значит, она лишняя и будет откладываться в виде жира,– уточнила эксперт.

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Но игнорировать голод тоже нельзя. Ведь в следующий прием вы съедите больше, чем нужно. Это стресс для организма и он постарается запастись едой на будущее.

Кстати, есть еще одна тонкость: прием пищи следует прекращать сразу, как только голод утолен. Доедать до последней крошки не нужно,– резюмировала эксперт.

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Ранее известный диетолог и бывший фитнес-тренер шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская поделилась несколькими приемами, как разнообразить рацион, если вы хотите питаться правильно.

viber
диета правильное питание Елена Кален
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