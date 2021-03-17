Еда "за" и "против" иммунной системы: что ослабляет наше здоровье

Иммунитет можно сделать сильнее и слабее. / Pixabay

Регулярное употребление определенных продуктов нездоровой пищи может помешать правильному функционированию иммунной системы. Это может снизить его способность функционировать на оптимальном уровне.

Некоторые исследования показывают, что диеты с высоким содержанием добавленного сахара и избытка соли связаны с повышенным риском аутоиммунных состояний. Это означает, что диета играет важную роль в поддержании здоровья иммунной системы, сообщает Medical News Today.

С другой стороны, употребление в пищу продуктов, содержащих определенные питательные вещества, такие как витамин С, может помочь укрепить иммунную систему.

Какие продукты ослабляют иммунную систему?

Обработанные пищевые продукты

Обработанные продукты, как правило, содержат вредные для здоровья жиры, сахара и добавки, которые могут улучшить вкус, текстуру и срок хранения. Это может ослабить иммунную систему.

Некоторые обработанные пищевые продукты включают:

блюда из микроволновки

Хлопья на завтрак

чипсы

торты и печенье

Одно исследование 2017 года показало, что употребление в пищу продуктов, содержащих добавки, может привести к увеличению риска нескольких иммунных состояний. В исследовании рассматривались такие добавки, как сукралоза, аспартам, карбоксиметилцеллюлоза, полисорбат-80, натрий и каррагинан.

Исследователи отмечают, что люди, которые придерживаются диеты, содержащей продукты с добавками, чаще страдают ожирением, иммунным воспалением и инсулинорезистентностью.

Употребление сахара и жиров в обработанных пищевых продуктах также может привести к потреблению слишком большого количества калорий, что может увеличить риск ожирения.

Когда человек страдает ожирением, это приводит к воспалению. Это воспаление может привести к инсулинорезистентности, циррозу и печеночной недостаточности, а также к нарушению регуляции иммунной системы.

Продукты с высоким содержанием сахара

Употребление продуктов с высоким содержанием сахара может ослабить иммунную систему.

Вот некоторые продукты с высоким содержанием сахара:

консервы, мармелад и кондитерские изделия

печенье и торты

ароматизированное молоко и подслащенные молочные продукты

сладкие хлопья для завтрака

сладкие напитки, например, газированные напитки

Люди, соблюдающие диету с высоким содержанием сахара, имеют более высокий риск нескольких хронических заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца и диабет.

Кроме того, диета с высоким содержанием сахара может ограничить эффективность иммунной системы в борьбе с болезнями. Это может происходить за счет снижения эффективности лейкоцитов и, возможно, за счет увеличения маркеров воспаления в крови.

Рафинированные углеводы

Обработанные продукты и рафинированные углеводы, такие как белая мука и рафинированный сахар, связаны с усилением воспаления и окислительного стресса, которые могут повлиять на иммунную систему.

Некоторые продукты, содержащие рафинированные углеводы, включают:

белый рис

белый хлеб

рафинированный сахар

Продукты для здоровой иммунной системы

Рациональная и богатая питательными веществами диета может способствовать умеренной массе тела, что важно для работы иммунной системы.

Такие продукты, как фрукты и овощи, содержат питательные вещества, необходимые организму для оптимального функционирования, такие как витамины, минералы и защитные растительные соединения, которые помогают защитить от повреждения клеток.

Следующие продукты могут обеспечить иммуностимулирующий эффект.

Цитрусовые

Цитрусовые - хорошие источники витамина С.

Одно исследование 2017 года показало, что витамин С обладает несколькими свойствами, которые могут способствовать здоровой иммунной функции.

Витамин С - мощный антиоксидант. Антиоксиданты защищают важные молекулы в организме, такие как белки и углеводы, от экологического и биологического ущерба.

Витамин С также способствует повышению метаболической энергии и гормональной регуляции. Это также необходимо для выработки коллагена.

Согласно тому же исследованию 2017 года, большинству людей следует стремиться потреблять 100–200 миллиграммов (мг) витамина С в день.

Продукты, содержащие цинк

Цинк - важный минерал, который важен для поддержания здоровой иммунной системы.

Рекомендуемая суточная доза цинка колеблется от 2 мг до 11 мг, в зависимости от возраста и пола человека. Беременной женщине необходимо 11–13 мг.

Некоторые диетические источники цинка включают:

устрицы

говядина

запеченные бобы

обогащенные злаки

куриная грудка

сыр

горох

крестоцветные овощи

Крестоцветные овощи, особенно брокколи и ростки брокколи, являются хорошими источниками сложного сульфорафана, который может помочь укрепить иммунную систему.

В одном исследовании 2016 года отмечается, что сульфорафан обладает антиоксидантными, противовоспалительными и противораковыми свойствами.

Сульфорафан помогает предотвратить активацию естественных воспалительных процессов в организме, которые могут привести к воспалению.

В одном исследовании 2018 года изучалось влияние сульфорафана на раковые клетки толстой кишки. Было обнаружено, что сульфорафан предотвращает воспаление иммунных клеток, что, по мнению исследователей, может помочь предотвратить развитие рака.

Чеснок

Есть данные, позволяющие предположить, что употребление чеснока может быть полезным для иммунной системы.

В одной статье 2015 года говорится, что чеснок может помочь предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, уменьшая воспаление кровеносных сосудов.

Кроме того, чеснок может уменьшить воспаление у людей с ожирением, которые часто страдают от ожирения.

хроническое воспаление слабой степени, которое может привести к другим заболеваниям.

Противовоспалительный эффект чеснока также может помочь облегчить симптомы синдрома раздраженного кишечника.

Имбирь

Люди веками использовали имбирь для улучшения вкуса еды. Совсем недавно исследователи изучали влияние имбиря на иммунную систему.

Анализ высококачественных исследований 2020 года показал, что употребление имбирных добавок, таких как имбирный порошок, оказывает противовоспалительное действие при артрите. Употребление имбиря уменьшает воспаление у людей с остеоартритом и ревматоидным артритом.

Анализ также показал, что употребление добавок имбиря помогло снизить массу тела у людей с ожирением.

Это может означать, что имбирь также косвенно улучшает здоровье иммунной системы, поскольку ожирение связано с хроническим воспалением.