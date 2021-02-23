Какими продуктами можно убрать авитаминоз и укрепить иммунитет

Есть определенный список продуктов, регулярное употребление которого поможет человеку справиться с авитаминозом и зацементировать собственный иммунитет.
Нехватка витаминов в значительной степени ослабляет иммунную систему организма и делает человека очень уязвимым перед болезнями. Портал GreenPost собрал перечень витаминов, которые делают иммунитет гораздо крепче обычного.
Витамин A помогает поддерживать нормальное состояние кожи, улучшает зрение и защищает организм от инфекций дыхательных путей и пищеварительного тракта. Лучшими источниками витамина А являются продукты животного происхождения ‒ рыбий жир, икра, молоко, сметана, яичный желток. Также этого витамина много в моркови, тыкве, персиках и дыни.
Витамин С защищает от бактериальных и вирусных инфекций, улучшает доставку кислорода к клеткам, способствует быстрому очищению организма от вредных веществ. Основные источники витамина С ‒ фрукты и овощи (шиповник, облепиха, зелень петрушки, укроп, шпинат, помидоры, картофель, а также цитрусовые).
Витамин D способен в отдельных случаях помочь с депрессией и бессонницей. Активно синтезируется в коже под действием солнечных лучей, поэтому осенью и зимой организм вырабатывает его в недостаточном количестве. Восполнять витамин D из пищи можно, если употреблять яичные желтки, сливочное масло, рыбу и молоко.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Известный врач-педиатр Евгений Комаровский назвал активный образ жизни единственным способом укрепления иммунитета.
- По словам врача, нет ни одного фармакологического средства, которое могло бы повысить иммунитет.