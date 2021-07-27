Эксперт рассказал, какие напитки и вещества ухудшают кожу/ ua.depositphotos.com

Есть много продуктов, употребление которых может негативно отразиться на состоянии кожи. Об этом в комментарии GreenPost рассказала эксперт-нутрициолог (эксперт по правильному питанию) Анна Мельник.

Соль влияет на внешний вид, в частности на кожу вокруг глаз, но это опосредованно. Она перегружает организм жидкостью, от чего образуются мешки под глазами, которые надолго не задержатся, но растянутая кожа останется.

Кофе содержит кортизол, стимулирует сальные железы и воспаление, снижает уровень усвоения витамина С. Но для того, чтобы получить такие результаты от употребления кофе, нужно ежедневно выпивать пять-семь чашек. И не нужно пить кофе натощак, потому что если постоянно раздражать желудок, то у человека нарушится пищеварение и обмен веществ, и, естественно, кожа будет выглядеть хуже.

Продукт, говорит Мельник, однозначно вредный и для здоровья, и для кожи, и для внешнего вида в целом − сахар. Он блокирует витамины группы В, поэтому хуже работает нервная система, начинаются расстройства пищеварения, при которых нарушается усвоение, а также возникает общая утомляемость и тому подобное.

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Напомним, ранее эксперты объяснили, как лечить солнечный ожог. Попутно были развенчаны мифы о кокосовом масле и уксусе.

Кроме того стало известно об опасности загара для кожи людей, которые переболели COVID-19.