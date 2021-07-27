УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Эксперт рассказал, какие напитки и вещества ухудшают кожу

27 июля 2021, 03:59
Прослушать новость
Остановить

Есть много продуктов, говорит эксперт по здоровому питанию, употребление которых может и в большей части случаев негативно отражается на состоянии кожи.

212121
Эксперт рассказал, какие напитки и вещества ухудшают кожу/ ua.depositphotos.com

Есть много продуктов, употребление которых может негативно отразиться на состоянии кожи. Об этом в комментарии GreenPost рассказала эксперт-нутрициолог (эксперт по правильному питанию) Анна Мельник.

Соль влияет на внешний вид, в частности на кожу вокруг глаз, но это опосредованно. Она перегружает организм жидкостью, от чего образуются мешки под глазами, которые надолго не задержатся, но растянутая кожа останется.

Кофе содержит кортизол, стимулирует сальные железы и воспаление, снижает уровень усвоения витамина С. Но для того, чтобы получить такие результаты от употребления кофе, нужно ежедневно выпивать пять-семь чашек. И не нужно пить кофе натощак, потому что если постоянно раздражать желудок, то у человека нарушится пищеварение и обмен веществ, и, естественно, кожа будет выглядеть хуже.

Продукт, говорит Мельник, однозначно вредный и для здоровья, и для кожи, и для внешнего вида в целом − сахар. Он блокирует витамины группы В, поэтому хуже работает нервная система, начинаются расстройства пищеварения, при которых нарушается усвоение, а также возникает общая утомляемость и тому подобное.

Читайте такжеСемь вещей, которые дерматологи делают каждый день для здоровья кожи

Реклама

Напомним, ранее эксперты объяснили, как лечить солнечный ожог. Попутно были развенчаны мифы о кокосовом масле и уксусе.

Кроме того стало известно об опасности загара для кожи людей, которые переболели COVID-19.

здоровье сахар кожа
Сейчас вы просматриваете новость «Эксперт рассказал, какие напитки и вещества ухудшают кожу». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Внезапная магнитная буря 23 июля 2021 года достигнет красной отметки: что делатьВнезапная магнитная буря 23 июля 2021 года достигнет красной отметки: что делать Затяжные дожди и грозы: в Украине ожидается ухудшение погодных условийЗатяжные дожди и грозы: в Украине ожидается ухудшение погодных условий Не знаешь украинского языка – до свиданияНе знаешь украинского языка – до свидания Приметы на 26 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 26 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду Зеленский ввел санкции против богатейшей женщины РоссииЗеленский ввел санкции против богатейшей женщины России

Последние новости

04:30

Лунный посевной календарь на август 2021: что и когда сажать

03:59

Эксперт рассказал, какие напитки и вещества ухудшают кожу Видео

03:27

Врач развенчала миф о "смертельном салате" из огурцов и помидоров

02:50

Девушка думала, что общается в интернете с мошенником: тот оказался настоящим принцем

02:24

Препарат будущего: ученые разработали вакцину от коронавируса в таблетках

Реклама
02:14

Врач объяснил, есть ли полностью безвредное для тела обезболивающее Видео

01:45

Опасный штамм Дельта: Комаровский рассказал, как защитить детей от COVID-19

01:23

"Там, где ее едят, врачам делать нечего": врач назвала самую полезную июльскую ягоду Видео

00:47

"Что за пожар": Ани Лорак не вместила аппетитные формы в крошечное бикини

00:19

Гороскоп на 27 июля для всех знаков Зодиака: обман, романтическое свидание или вещие сны Видео

26 июля, понедельник
23:57

Частые стрессы и приступы агрессии: астрологи назвали самый тревожный знак Зодиака Видео

23:16

Какие вещи нужно выбросить из дома, чтобы улучшить здоровье Видео

23:15

Как определить скорое наступление слабоумия - ответ ученых Видео

22:58

Выяснилось, кто представит США на Крымской платформе

22:44

"Самый быстрый и очень сильный": эпидемиологи предупредили о новой опасности из-за штамма Дельта Видео

22:17

"У меня расшатана нервная система": актер Фединчик с синяками на лице ответил за скандальную драку Видео

22:00

Эксперт пояснил, кто виноват в невероятно высоких ценах на растительное масло в Украине

21:55

В Киеве парень решил хайпануть для TikTokа и разбил бутылку элитного алкоголя Видео

21:30

Зеленский провел массовые увольнения в руководстве СБУ Видео

21:15

В группе риска: ученые составили портрет потенциальной жертвы коронавируса

Реклама
21:12

Помощница Леонида Кравчука рассказала о тяжелом состоянии первого президента Видео

21:01

В моду на осень 2021 возвращаются обворожительные юбки в стиле 50-х, которые меняют походку Видео

20:43

Налетит ураган и резко изменится погода: в Украине объявили штормовое предупреждение Видео

20:36

Китай выдвинул жесткие условия для нормализации отношений с США

20:29

По улицам Одессы катался леопард: в Сети появилось милое видео прогулки животного Видео

20:04

В США обнаружили новый способ, который "убивает" рак молочной железы

19:41

Украинскую спортсменку отстранили от Олимпиады-2020 за день до старта Видео

19:39

В начальной школе изменили систему оценивания знаний: что нового

19:30

Мир в обмен на территории мнение

19:29

В Харькове из-под земли вырвался огненный столб Видео

19:23

Юля "Зайка" из Холостяка вышла замуж за ведущего 1+1 Фото

19:15

Куда поехать в отпуск в конце лета и осенью 2021: в бархатный сезон без визы и недорого

19:12

Приметы на 27 июля: что нельзя делать и как уберечься от беды Видео

19:08

Пришел на службу голым: стало известно, как наказали обнаженного посетителя храма на Волыни Видео

19:02

Лопес и Аффлек порезвились на яхте Ахметова за 130 миллионов

19:01

"Нищие, голодные украинцы": Кива устроил истерику на росТВ и накинулся на США Видео

18:48

В Одессе нашли повешенным копа, который набрал долгов на 300 тысяч долларов и обокрал квартиру

18:34

Melovin признался, что ему угрожают расправой за каминг-аут на Atlas Weekend

18:26

Одиозного экс-нардепа Семенченко вновь кинули за решетку

18:26

Кравчук почти месяц находится в реанимации и подключен к ИВЛ - СМИ Видео

Реклама
18:11

Диктор киевского метро закашлялась во время объявления и призвала пассажиров следить за здоровьем Видео

17:59

Продавщица секс-шопа лихо отпинала грабителя фаллоимитатором Видео

17:52

Назвали дату выхода сериала Миротворец, расписание и названия серий

17:51

Для украинцев уже открыты 14 стран Европы: список и требования

17:16

Пытали несколько часов: в Житомирской области подростки расправились с подругой и бросили умирать Видео

17:07

Почти голая Анна Богдан похвалилась красотой на горячем фото

16:33

Из поезда Львов-Мариуполь во время движения выпал пассажир: мужчина в реанимации

16:17

Бури и невероятная жара: синоптики рассказали, какой будет погода в августе Видео

16:15

День рождения FOXTROT.UA: что подготовил интернет-магазин в честь праздника новости компании

16:04

Болит мочевой пузырь: названы четыре главные причины боли Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять