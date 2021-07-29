Эксперт рассказала, чем опасен жир на животе и как от него избавиться

Жир на животе: чем опасен и как от него избавиться / depositphotos.com

Жир на животе – это не только эстетический недостаток. Брюшной жир, известный еще как абдоминальный или висцеральный, накапливается внутри брюшной полости, а это опасно.

Кроме того, он провоцирует развитие множества заболеваний. Как от него избавиться – рассказала у себя в Инстаграме спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.

В чем опасность жира на животе

Абдоминальный (или висцеральный) жир – это жировые запасы, накапливающиеся внутри брюшной полости. В разумных пределах без него не обойтись. Он является дополнительной защитой жизненно важных органов, участвует в терморегуляции. Если в норме висцеральный жир обволакивает внутренние органы и позволяет им нормально функционировать, то у человека с абдоминальным ожирением он их сдавливает и препятствует нормальной работе.

По словам эксперта, это усложняет работу сердца, также страдает лимфатический отток и кровообращение.

Увеличение количества висцерального жила является причиной расширения талии. Кроме того, этот жир влияет на гормоны, он нарушает метаболизм и приводит к появлению различных заболеваний (диабета, ожирения, гипертонии и пр.).

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Как избавиться от жира на животе

Уменьшить калорийность рациона.

Есть больше белка (от 1,3 грамма на 1 килограмм веса).

Добавить клетчатку в рацион.

Исключить алкогольные напитки.

Физическая активность каждый день (бег, ходьба, велосипед и пр.).

Качественный сон не менее 7 часов.

По последним оценкам, в мире от избыточного веса страдают 2,6 миллиарда человек (почти 30% жителей планеты). И, кстати, ожирение на 48% увеличивает риск смерти человека от коронавирусной болезни, – резюмировала Евгения Самойлова.

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