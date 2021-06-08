Эксперт рассказала, какую соль обязательно нужно есть

Диетолог назвала самую полезную соль / Фото: pixabay.com

Употребление соли в разумных количествах пойдет организму на пользу, а полный отказ от этого продукта может грозить развитием различных заболеваний. Врач-диетолог Ирина Бережная рассказала, какую соль и в каких количествах нужно есть.

По словам эксперта, постоянный излишек соли в рационе может провоцировать повышение кровяного давления, а это неблагоприятно воздействует на состояние сердца и сосудов, передает радио Sputnik.

Полный отказ от соли может привести к возникновению дефицита натрия и хлора в организме. Это может стать причиной головной боли, головокружения, слабости, нарушения пищеварения и снижения артериального давления.

"Без соли мы жить не можем, потому что мы частично из нее состоим. Хлорид натрия входит в состав крови, слез, мочи и других жидкостей. Соль нам нужна", – сказала Бережная.

Сколько соли можно есть в день

Допустимая норма соли в день - не более семи граммов. При этом лучше выбирать йодированную соль, которая позволит восполнить недостаток йода. Его дефицит в организме способен привести к заболеваниям щитовидной железы, снизить работоспособность и мозговую деятельность, а также повысить утомляемость.

При этом важно учитывать, что у йодированной соли довольно короткий срок хранения. Заменить ее можно морской солью, в которой больше микроэлементов и есть вещества, удерживающие йод.

Как сообщал Главред, ранее эксперты рассказали, чем полезна морская соль. А диетолог Екатерина Медушкина развенчала миф о том, что на диете лучше употреблять соевый соус вместо соли.