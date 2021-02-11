Эксперты рассказали, как сон может помочь от неприятного состояния желудка

Хороший сон важен для всех, но особенно это важно для людей, страдающих хроническими заболеваниями./ Pixabay

Вздутие живота обычно является результатом скопления газов в желудочно-кишечном тракте.

По информации Express.co.uk, существует проверенный метод, который помогает облегчить вздутие живота и уменьшить симптомы. По мнению экспертов, рекомендованное количество сна может творить чудеса со вздутием живота.

Врач-диетолог Тамара Фриман сказала: "Многие люди считают, что ночной сон дает своего рода "сброс", когда дело доходит до вздутия живота, связанного с едой. Если в течение восьми или более часов ничего не попадает в желудочно-кишечный тракт, это позволяет немного уменьшить внутрикожное содержимое и уменьшить вздутие живота".

Хороший сон важен для всех, но особенно это важно для людей, страдающих хроническими заболеваниями, такими как желудочно-кишечные проблемы, включая вздутие живота.

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Недостаток качественного сна может повлиять на пищеварительную систему. И наоборот, симптомы вздутия живота также могут влиять на качество сна.

Также рекомендуется сделать несколько растяжек в постели, чтобы снять напряжение и заставить пищеварительную систему работать.

Прижать колени к животу с последующим перекручиванием ног из стороны в сторону может помочь не только при вздутии живота, но и при легком дискомфорте, вызванном вздутием живота.

Когда человек переваривает пищу, пища восстанавливается до своей молекулярной формы, что также приводит к выделению водорода, метана и углекислого газа, которые необходимо каким-то образом выводить из организма.

Ночной сон помогает избавиться от вздутия живота, связанного с едой

Эксперты в области здравоохранения рекомендуют спать около восьми или более часов и не есть, чтобы позволить немного уменьшить содержание внутри кишечника и уменьшить вздутие живота.

Есть определенные привычки гигиены сна и положения сна, которые можно принять, чтобы улучшить пищеварение и выброс газов.

Привычки перед сном могут включать в себя отказ от еды за два часа до сна и отказ от острой или жирной пищи, так как они труднее перевариваются организмом.

Другие основные причины вздутия живота

Согласно Harvard Health, любое из этих заболеваний может вызвать вздутие живота:

Синдром раздраженного кишечника - состояние, характеризующееся сочетанием симптомов (вздутие живота, спазмы, боль в животе, диарея или запор), которые длятся три или более месяцев.

Воспалительное заболевание кишечника, воспаление слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, включая болезнь Крона и язвенный колит.

Целиакия - аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует тонкий кишечник. Его вызывает белок, называемый глютеном, который содержится в пшенице, ячмене и ржи.

Запор, состояние, определяемое менее чем тремя испражнениями в неделю, твердым или сухим стулом, необходимостью напрягаться для опорожнения кишечника и ощущением неполного опорожнения.

Гастропарез - вялое опорожнение желудка и тонкой кишки.

Рак. Рак толстой кишки, яичников, желудка и поджелудочной железы относятся к числу видов рака, симптомом которых может быть вздутие живота.