Сон на полу: преимущества и негативные последствия

Многие люди говорят, что сон на полу помогает им лучше выспаться, улучшает осанку и уменьшает боли в спине. / КП

Преимущества сна на полу, как правило, носят скорее анекдотический, чем клинический характер. Люди могут обнаружить, что они могут получить те преимущества, которые, по мнению некоторых, приносит сон на полу, выбирая вместо них более жесткий матрас.

Многие люди говорят, что сон на полу помогает им лучше выспаться, улучшает осанку и уменьшает боли в спине.

Однако существует мало свидетельств того, что спать на полу лучше, чем выбирать матрас средней жесткости.

Тем не менее, важно отметить, что во многих культурах по всему миру регулярно спят на тонких подушках или циновках на полу. Кажется, что это не вызывает очевидных побочных эффектов или проблем.

В этой статье Главред расскажет о рисках и возможных преимуществах сна на полу.

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Хотя мало исследований, подтверждающих, что сон на полу помогает от боли в спине, многие люди утверждают обратное. Сторонники сна на полу говорят, что он может уменьшить боль в спине, улучшить осанку и ночной сон.

Существует множество исследований, позволяющих предположить, что использование матраса средней жесткости способствует комфортному сну, улучшает качество сна и улучшает выравнивание позвоночника. Все это может помочь уменьшить боль в спине, как показывает один систематический обзор 2015 года.

Хотя сон на полу не подвергался такому же уровню исследований и тщательности, вполне возможно, что твердая поддержка, которую он предлагает для позвоночника, может иметь аналогичный эффект.

Однако также возможно, что без достаточной амортизации вокруг точек давления на теле, таких как бедра, копчик, лопатки или затылок, сон на полу может усилить давление и дискомфорт. Это может привести к плохому сну и усилению боли.

В чем преимущества сна на полу?

Как было сказано выше, многие люди сообщают, что сон на полу уменьшает боль в спине. Однако, чтобы быть уверенным в конкретных преимуществах по сравнению, например, с выбором более жесткого матраса, необходимо провести дополнительные исследования.

Возможно, сон на полу может улучшить осанку. Действительно, позвоночник более склонен к изгибам на мягкой поверхности, поэтому сон на более твердой поверхности может помочь выровнять и выпрямить шею и позвоночник.

Один из аспектов, в котором люди могут быть уверены, заключается в том, что спать на полу зачастую прохладнее. Люди, которые склонны к перегреву ночью, могут предпочесть более прохладную температуру, когда спят ближе к земле.

Однако важно, чтобы люди с сопутствующими заболеваниями поговорили со своим врачом, прежде чем спать на полу.

Какие недостатки сна на полу?

Так же, как многие люди сообщают об уменьшении боли в спине после сна на полу, другие говорят, что она может вызывать или усиливать боль в спине.

Отсутствие зональной опоры под определенными точками давления, как в матрасе, может вызвать дискомфорт у людей, которые испытывают боль в суставах или артрит.

Кроме того, близость к полу означает, что увеличивается близость к пыли и грязи, что увеличивает риск аллергических реакций.

У людей с аллергическими заболеваниями во время сна на полу могут усиливаться следующие симптомы:

чихание и зуд, заложенность носа или насморк

красные или слезящиеся глаза

свистящее дыхание, кашель или затрудненное дыхание

высыпания

Во избежание раздражения, возможно, потребуется чаще пылесосить и мыть пол.

Матрасы и постельные принадлежности, которыми люди пользуются на полу, имеют повышенный риск заражения клопами. Чтобы снизить этот риск, лучше немного приподнять матрас и следить за тем, чтобы постельные принадлежности не касались пола.

Матрасам необходима соответствующая циркуляция воздуха, чтобы предотвратить развитие плесени. Отсутствие циркуляции воздуха вокруг матраса может увеличить риск скопления пота внутри матраса, что приведет к появлению плесени и неприятных запахов.

Кроме того, люди с сопутствующими заболеваниями, влияющими на кровообращение, такими как анемия или диабет, могут обнаружить, что сон на полу заставляет их чувствовать себя намного холоднее.

Иногда сон на твердой поверхности, например на полу или твердом матрасе, может еще больше уменьшить кровообращение. Это связано с тем, что дополнительное давление на некоторые части тела, такие как ягодицы, плечи и голени, может ограничивать кровоток.

Кроме того, людям с ограниченной подвижностью, например пожилым людям, беременным и людям с ожирением, может быть трудно залезть в кровать на полу и встать с нее.

Как лучше всего спать на полу?

Следующие советы могут помочь людям, впервые спящим на полу: