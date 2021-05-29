Эксперты рассказали, можно ли пить растворимый кофе

Растворимый кофе - это кофе, приготовленный из сухого кофейного экстракта. / Pixabay

Растворимый кофе очень популярен во многих регионах мира. В некоторых странах на него может приходиться даже более 50% всего потребления кофе.

Растворимый кофе также быстрее, дешевле и легче приготовить, чем обычный кофе.

Возможно, вы знаете, что употребление обычного кофе связано со многими преимуществами для здоровья, но задаетесь вопросом, применимы ли те же преимущества к растворимому кофе, пишет Healthline.

В этой статье объясняется все, что вам нужно знать о растворимом кофе и его влиянии на здоровье.

Что такое растворимый кофе?

Растворимый кофе - это кофе, приготовленный из сухого кофейного экстракта.

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Как и обычный кофе, экстракт получают путем заваривания молотых кофейных зерен, хотя он более концентрированный.

После заваривания воду из экстракта удаляют, чтобы получить сухие фрагменты или порошок, которые растворяются при добавлении в воду.

Есть два основных способа приготовления растворимого кофе:

Распылительная сушка. Кофейный экстракт распыляется горячим воздухом, который быстро сушит капли и превращает их в мелкий порошок или мелкие кусочки.

Сублимационной сушки. Кофейный экстракт замораживают и разрезают на мелкие фрагменты, которые затем сушат при низкой температуре в условиях вакуума. Оба метода сохраняют качество, аромат и вкус кофе.

Самый распространенный способ приготовления растворимого кофе - это добавить одну чайную ложку порошка в чашку горячей воды.

Крепость кофе можно легко отрегулировать, добавив больше или меньше порошка в чашку.

Растворимый кофе содержит антиоксиданты и питательные вещества. Кофе является крупнейшим источником антиоксидантов в современном рационе питания.

Считается, что его высокое содержание антиоксидантов отвечает за многие из связанных с ним преимуществ для здоровья.

Как и обычный кофе, растворимый кофе содержит множество мощных антиоксидантов.

Согласно одному исследованию, растворимый кофе может содержать даже большее количество определенных антиоксидантов, чем другие сорта кофе, из-за способа его обработки.

Кроме того, одна стандартная чашка растворимого кофе содержит всего 7 калорий и небольшое количество калия, магния и ниацина (витамин B3).

Растворимый кофе содержит немного меньше кофеина

Кофеин является наиболее широко потребляемым стимулятором в мире, а кофе - его крупнейшим диетическим источником.

Однако растворимый кофе обычно содержит немного меньше кофеина, чем обычный кофе.

Одна чашка растворимого кофе, содержащая одну чайную ложку порошка, может содержать 30–90 мг кофеина, а одна чашка обычного кофе содержит 70–140 мг.

Поскольку чувствительность к кофеину зависит от человека, растворимый кофе может быть лучшим выбором для тех, кому нужно сократить потребление кофеина.

Растворимый кофе также доступен без кофеина, который содержит еще меньше кофеина.

Слишком много кофеина может вызвать беспокойство, нарушение сна, беспокойство, расстройство желудка, тремор и учащенное сердцебиение.

Растворимый кофе содержит больше акриламида

Акриламид - потенциально вредное химическое вещество, которое образуется при обжарке кофейных зерен.

Это химическое вещество также обычно содержится в широком спектре продуктов питания, дыма, предметов домашнего обихода и средств личной гигиены.

Интересно, что растворимый кофе может содержать в два раза больше акриламида, чем свежий обжаренный кофе.

Чрезмерное воздействие акриламида может повредить нервную систему и увеличить риск рака.

Однако количество акриламида, воздействию которого вы подвергаетесь через диету и кофе, намного ниже, чем количество, которое, как было доказано, является вредным.

Следовательно, употребление растворимого кофе не должно вызывать опасений относительно воздействия акриламида.

Как и обычный кофе, растворимый кофе может иметь несколько преимуществ для здоровья.

Употребление кофе связано со многими преимуществами для здоровья.

Учитывая, что растворимый кофе содержит те же антиоксиданты и питательные вещества, что и обычный кофе, он должен оказывать почти такое же воздействие на здоровье.

Растворимый кофе может:

Улучшение функции мозга. Содержащийся в нем кофеин может улучшить работу мозга.

Усилить метаболизм. Его кофеин может увеличить метаболизм и помочь вам сжигать больше жира.

Уменьшите риск заболевания. Кофе может снизить риск нейродегенеративных заболеваний, таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Снизить риск диабета. Кофе может помочь снизить риск развития диабета 2 типа.

Улучшить здоровье печени. Кофе и кофеин могут снизить риск заболеваний печени, таких как цирроз и рак печени.

Улучшение психического здоровья. Кофе может помочь снизить риск депрессии и суицида.

Способствовать долголетию. Употребление кофе может помочь вам прожить дольше.

Однако важно помнить, что многие из этих исследований были наблюдательными.

Подобные исследования не могут доказать, что кофе снижает риск заболеваний - только то, что у людей, которые обычно пьют кофе, меньше шансов заболеть.

Если вам интересно, сколько кофе пить, оптимальным вариантом будет ежедневное употребление 3-5 чашек растворимого кофе. Исследования часто связывают эту сумму с максимальным снижением риска.