Эксперты выяснили, почему мужчинам мало одной женщины

Все дело в генетике и полигамности представителей сильного пола / 1zoom.ru

Эксперты выяснили, почему большинство мужчин соревнуется между собой и стремится иметь много женщин. Они утверждают, что все дело в полигамности, которая у мужчин заложена издавна и на генетическом уровне.

Как пишет Pronedra, биологи полагают, что мужская полигамия происходит еще с животного мира. Якобы поведением мужчины управляет просоциальный гормон аргинин-вазопрессин. А когда у мужчины начинаются проблемы в отношениях, количество гормона увеличивается и именно это толкает его на измену.

Американский психолог Эндрю Смайлер предполагает, что в процессе эволюции человек стремится исключительно к моногамии и семейной жизни с любимой половинкой, а то, что мужчина изменяет - следствие его поисков "единственной и неповторимой".

Так откуда же берется мужское желание к многоженству и изменам:

Эксперты утверждает, что оно напрямую связано с психологическими проблемами в семье. В частности, мужчинам легче уйти из дома и утешиться новой женщиной, чем выяснить отношения со старой.

Также упоминается воспитание. А именн - пример отца или его отсутствие. В этом случае мужчины ищут возможность самоутверждения и почему-то делают это через представительниц прекрасной половины.

Реклама

Читайте такжеУченые раскрыли секрет того, как люди умирают от разбитого сердцаСоциологические опросы показали, что изменяют в основном те мужчины, чей уровень IQ ниже 110. Высокоинтеллектуальные представители сильного пола более сдержаны в отношениях и практически не ходят "налево".

Однако, статистические данные говорят, что более 70% мужчин ненавидят однообразие и с радостью заведут интрижку с симпатичной незнакомкой.

Впрочем, мужчины настолько убедительны, что им можно поверить даже в самую глупую ложь. Особенно, если считаешь его единственным.