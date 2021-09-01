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Экстрасильная магнитная буря в сентябре: кто сильнее всех пострадает от удара в 6 баллов

1 сентября 2021, 19:02

Магнитные бури в сентябре 2021 года начинаются с сильных геомагнитных возмущений – сразу красного уровня угрозы. Прогноз обещает неспокойный конец недели.

Магнитная буря 2 сентября 2021 кто первым почувствует удар в 6 баллов
Магнитная буря 2 сентября 2021: кто первым почувствует удар в 6 баллов / 1zoom.ru

Магнитные поля воздействуют абсолютно на всех людей, ведь большинство процессов в человеческом организме носят электрохимическую природу, органы "общаются" с помощью импульсов. Поэтому магнитные бури оказывают влияние в той или иной степени на каждого.

В то же время отдельные группы людей более чувствительны к возмущениям магнитного поля Земли. Именно им стоит в первую очередь готовиться к экстремальным возмущениям в начале месяца.

Магнитные бури в сентябре 2021 года начинаются сразу с очень сильных возмущений. Уже вечером 1 сентября они достигнут четырех баллов. Однако главный удар придется на четверг.

Магнитная буря 2 сентября 2021 года на пике, согласно прогнозу, достигает шести баллов из десяти возможных. Такую бурю почувствуют абсолютно все люди, но в первую очередь и особенно сильно она заденет метеозависимых. В группу риска входят пожилые люди, дети, беременные – в целом те, у кого ослаблен иммунитет (в том числе из-за хронических заболеваний).

Из-за магнитных ударов растет риск инфарктов, порою они провоцируют инсульты. Главный симптом воздействия магнитных бурь – проблемы со сном и головные боли. Кто-то жалуется на тяжесть в затылке, другие – что у них сжимает виски. Это происходит из-за спазмов сосудов: магнитные бури провоцируют выброс гормонов адреналина и кортизола, что и приводит к сосудистым спазмам и подъёму давления.

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Магнитные бури на сегодня и на 3 дня прогноз Гисметео
Магнитные бури на сегодня и на 3 дня: прогноз Гисметео

Магнитная буря 3 сентября 2021 года уже не превысит четырех баллов. Пик ее активности придется на ночное время. Поэтому снова вероятны проблемы со сном и утренняя разбитость.

От магнитных бурь в первую очередь страдают:

  • голова;
  • сердце и сосуды;
  • аппетит;
  • либидо;
  • падает концентрация внимания;
  • быстрее обычного растет усталость.

На дни магнитных бурь лучше не планировать трудоемких задач, для выполнения которых нужно прилагать слишком много физических или умственных сил. Стоит провести эти дни максимально спокойно, ограждая себя от стресса.

Следующая магнитная буря намечается на 9 сентября 2021. По данным NASA, она может сдвинуться на 11 сентября 2021.

Магнитные бури сегодня по часам прогноз от ФИАН
Магнитные бури сегодня по часам: прогноз от ФИАН

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