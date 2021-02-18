Ученые изменили норму артериального давления для женщин

Как выяснили исследователи из Smidt Heart Institute в Сидарс-Синай, нормальное артериальное давление у мужчин выше, чем у женщин.
Долгое время считалось, что нормальное артериальное давление не должен превышать 120 мм рт.ст. Однако ученые из Smidt Heart Institute в Сидарс-Синай внесли в этот показатель коррективы: как оказалось, норма давления для мужчин и женщин отличается.
Согласно результатам их исследования, которые обнародованы в научном издании Circulation, верхний предел систолического артериального давления у взрослых в норме не должен превышать 120 мм рт. ст. – именно у мужчин. А вот для женщин верхний порог ниже – 110 мм рт. ст.
Читайте такжеКалендарь магнитных бурь на февраль 2021: когда заболит головаОтклонения от нормы артериального давления грозят людям развитием сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, они могут пострадать от инсульта, сердечной недостаточности и сердечного приступа.
Отмечается, что в исследовании приняли участие более 27 тысяч участников. При этом 54% из них – это женщины.
Артериальное давление: норма и отклонения
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