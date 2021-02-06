Как справиться с давлением при минимуме лекарств - ответ ученых

Как справиться с давлением при минимуме лекарств / УНИАН

Регулярный стретчинг (растяжки) способны привести в норму кровяное давление при минимальном использовании лекарства. Как сообщает портал CBC, к такому выводу пришли медицинские исследователи из Канады.

Ученые утверждают, что упражнения на растяжку затрагивают кровеносные сосуды. Это делает их более гибкими и улучшает кровоток. Поэтому снижается и давление. Особенно эффективны растяжки на начальной стадии гипертонической болезни.

Профессор Филипп Чилибек, который первый предположил давление и упражнения на растяжку, рекомендует для достижения лучшего результата заниматься регулярно по полчаса ежедневно. И никак не меньше десяти минут три раза в неделю, иначе никакой пользы для тела не будет.

Кроме того, растяжка полезна для разработки мышц, которые обычно мало используются в жизни и в которых обычно возникают застойные явления. Этот метод также полезен и для похудения.

"На ранней стадии артериальной гипертензии эффект от занятий спортом можно сравнить с употреблением лекарств: получасовое физическая нагрузка позволяет снизить давление в среднем на 10 миллиметров ртутного столба", — заявил Чилибек.

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