"Есть проблемы": сексолог рассказала, на какой признак в спальне нужно обратить внимание

Часто это происходит из-за смущения их родителей / Flickr / Hashmi Mart

Людям свойственно давать прозвища определенным предметам своей жизни, например автомобилю. И большинство из них тоже назовут свои части тела, будь то мышцы или даже гениталии.

Но знаете ли вы, что давать своим интимным частям собственное прозвище - не всегда хорошо?

Доктор Кэтрин Хертлен, эксперт из секс-приложения Blueheart, считает, что у тех, кто называет свои гениталии, могут быть проблемы с интимной жизнью.

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Она считает, что использование прозвищ, вероятно, начинается в детстве большинства людей. "Часто это происходит из-за смущения их родителей. "Даже некоторые прозвища, которыми нам говорят называть свои гениталии, предназначены для того, чтобы мы чувствовали себя неловко. Если ваши родители не говорили с вами о сексе в позитивном ключе, это может иметь длительное влияние на то, как вы относитесь к сексуальности и удовольствиям. Ваши родители, вероятно, не осознают, что это негативное учение, и мы просто делаем то, что они считали лучшим", - говорит эксперт.

Доктор Кэтрин считает, что давая прозвище гениталиям, вы можете затруднить отношения с вашим партнером.

Она объяснила: "Общение необходимо для здоровых отношений. Если вы краснеете, просто произнося анатомически правильные названия своих гениталий, то как вы говорите о более глубоких сексуальных темах? Полностью избегать этих разговоров - не лучший вариант. Чтобы построить здоровые отношения и приносить удовольствие сексуальной жизни, вы должны быть в состоянии сказать своему партнеру, где вы хотите, чтобы вас касались, как довести вас до оргазма, а также спросить, что ему нравится. Это помогает наладить безопасный секс-позитивный диалог между вами двумя".

"Искоренение прозвищ и откровенный разговор о сексе со своим партнером повысит уровень доверия в ваших отношениях и обеспечит прочную основу для построения лучшей сексуальной жизни", - говорит эксперт.

Но бывают случаи, когда допустимо давать имена своим органам.

"Интимные отношения - это также единственный сценарий, когда на самом деле нормально давать прозвища своим гениталиям. Если это определенное слово или фраза, которые вас заводят, то это абсолютно нормально", - добавила она.