Этот фрукт помогает снизить давление: врач объяснил, как не свести пользу к нулю / 1zoom.ru

Как снизить давление народными средствами, с помощью одного вкусного и популярного фрукта, объяснили врач Сергей Агапкин и врач-диетолог Михаил Гинзбург. Они посоветовали людям, у которых есть проблемы с артериальным давлением, есть сливы.

Регулярное поедание слив улучшает кровообращение, а также способствует укреплению стенок сосудов. Кроме того, умеренное мочегонное действие слив помогает организму избавляется от лишней жидкости – а это также влечет за собой снижение давления.

Читайте такжеМагнитная буря с 16 июня выходит на пик опасности: как пережить ближайшие дни"А значит, у организма нет необходимости повышать артериальное давление", – уточнил во время передачи О самом главном Агапкин.

Зачастую сливы помогают не только с давлением, но также предотвратить инсульт или инфаркт. Ведь эти заболевания чаще всего спровоцированы повышенным артериальным давлением.

Когда сливы вредны

Польза сливы полностью нивелируется, если добавить к плодам сахар и приготовить из них джем или варенье.

Врачи советуют сушить сливы, замораживать их или делать из них пастилу. В этом случае удастся максимально сохранить полезные свойства сливы.

"Главное – не добавлять сахар. Чтобы было вкусно, в сливе все имеется", – подчеркнул диетолог.

Чем вредны сливы и в чем их польза, как слива влияет на кишечник и какие витамины есть у сливы, сколько в день можно есть сливы – читайте в нашем материале Сколько в день можно есть сливы, чтоб получать пользу, а не вред.