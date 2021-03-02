Этот вид спорта лучше всего справляется с высоким давлением

Чтобы снизить его в долгосрочной перспективе, может потребоваться в первую очередь спорт. / Фото: newsru.co.il

Опасности высокого кровяного давления многочисленны: сердечный приступ, инсульт, слабоумие - это лишь некоторые риски для здоровья, связанные с этим заболеванием.

Чтобы снизить его в долгосрочной перспективе, может потребоваться в первую очередь спорт. Компания Blood Pressure UK отметила:

"Физическая активность вызывает повышение артериального давления на короткое время. Большинству людей не о чем беспокоиться, и когда вы прекращаете заниматься, оно должно быстро вернуться в норму".

Однако будьте осторожны, всегда говорите со своим терапевтом, прежде чем назначать новый режим упражнений.

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Благотворительная организация протестовала против того, что при артериальном давлении около 90/60 мм рт. Ст. Было бы лучше, если бы вы были более активными.

Эксперты заявили, что обычно, когда показания составляют 180/100 мм рт. Ст. Или выше, перед началом любой новой программы упражнений требуется срочная медицинская консультация.

Различные виды упражнений и занятий по-разному влияют на организм, и благотворительная организация рекомендует сосредоточиться на аэробных упражнениях.

Это нахождение правильного баланса между максимальной эффективностью работы сердца и кровеносных сосудов и одновременным предотвращением чрезмерной нагрузки на сердечную мышцу.

Полезные и безопасные аэробные упражнения включают:

Ходьба

Бег трусцой

Катание на велосипеде

Танцы

Тяжелое садоводство, например, копание

Плавание

Теннис

Даже с текущими ограничениями на изоляцию вы можете ходить, бегать трусцой, танцевать или ездить на велосипеде, чтобы в долгосрочной перспективе ваше кровяное давление было ниже. Особенно организация обратила внимание на теннис.

Если у вас высокое кровяное давление, благотворительная организация предупредила, что некоторые действия могут быть опасными.

Сюда входят поднятие тяжестей, игра в сквош, спринт и экстремальные виды спорта, такие как прыжки с парашютом или подводное плавание с аквалангом.

Также будет полезно заняться чем-то, что вам нравится, например, пообщаться с семьей во время прогулки - отличный способ начать действовать.

Тем, у кого проблемы с подвижностью, могут делать упражнения на стуле.