Эту кашу категорически нельзя есть на второй день: ученые раскрыли опасность риса

Рис может быть опасен для организма / Фото pixabay.com

Многие хозяйки готовят еду с таким расчетом, чтобы ее можно было кушать и на второй день. Но не все блюда подлежат хранению даже в холодильнике. Таким продуктом является рисовая каша - ее категорически нельзя есть на следующий день после приготовления, иначе существует риск отравления.

Почему рисовая каша опасна

В сыром рисе есть споры Bacillus cereus, которые могут легко вызвать расстройства пищеварения, цитирует MedicalNewsToday экспертов службы здравоохранения США.

Патогенные микроорганизмы могут не только оставаться даже после варки риса, но и размножаться при хранении готового продукта. Именно поэтому употребление рисовой каши на следующий день может быть вдвойне опасным.

Если кушать рис, приготовленный днем ранее, то может возникнуть рвота и другие проблемы с пищеварительной системой.

Сколько можно хранить рис

Приготовленный рис можно хранить при комнатной температуре только в течение одного часа, утверждают эксперты.

Как сообщал Главред, диетолог Ольга Кобоева рассказала, что самая бюджетная каша – перловка – обладает множеством полезных свойств, ее можно кушать всем без исключения. Перловая каша может продлить молодость, ее даже называют "кашей красоты".