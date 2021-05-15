Фальсификат по цене балыка: эксперт объяснила, где нельзя покупать мясо

Мясо лучше покупать в супермаркете, советует эксперт / Reuters

В Украине около 40% мяса является некачественной продукцией и фальсификатом. Мясо хранят с нарушениями температурного режима или превышают допустимые сроки хранения. Кроме того, дешевую продукцию выдают за дорогую.

Сроки хранения мяса

"Срок хранения мяса в холодильнике при температуре от 0 до 4 градусов составляет от 1 до 3 суток. Если мясо в вакууме, срок хранения может продлиться до 5 суток. Но никак не более", – рассказала изданию Obozrevatel профессор Национального университета биоресурсов и природопользования Лариса Баль-Прилипко.

В свою очередь, эксперт по вопросам защиты прав потребителей Елена Куликова отметила, что еще одной проблемой является то, что при продаже один вид товара выдают за другой. Например, под видом свежего мяса продают размороженную продукцию, а по цене балыка реализуют другие части туши.

Где купить качественное мясо

Эксперт посоветовала покупать мясо в супермаркетах. Хотя там и бывают нарушения, но супермаркеты несут ответственность за качество продукции.

"Как правило, супермаркеты работают с большими хозяйствами и есть цепочка прослеживаемости. А у большого производителя, в свою очередь, есть репутационные риски. Рыночную же продукцию в нынешних условиях я ставлю под большое сомнение", - отметила Куликова.

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Как сообщал Главред, в течение 2021 года цены на мясо в Украине повысятся – подорожание в среднем составит около 10%. Колбасные изделия также вырастут в цене.

Врач-диетолог Наталья Самойленко рассказала о продуктах, которые могут заменить мясо.