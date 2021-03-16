Диетолог рассказала, чем заменить мясо без вреда для здоровья

Чем можно заменить мясо / pixabay

Белок, содержащийся в мясе, рыбе и молоке очень полезен. Но, стоит знать, чем можно заменить животный белок без ущерба для организма.

Врач-диетолог Наталья Самойленко рассказала о продуктах, которые могут заменить мясо во время Великого поста.

По словам медика, отказ от мяса в пост может положительно сказаться на вашем здоровье, снизив риски развития рака и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

"Но это только в том случае, если ваше питание разнообразно и сбалансированно", – отметила врач в Instagram.

Если вы соблюдаете пост, необходимо следить за тем, чтобы в вашем рационе присутствовали продукты, которые содержат следующие микроэлементы:

Железо. Железо присутствует в свекле, томатах, шпинате и брокколи, гречке и бобовых (чечевица, фасоль, кешью, нут) и горьком шоколаде.

Белок. Белок содержится в орехах (особенно в миндале и грецких) и семечках, а также в бобовых (фасоль, горох, чечевица, нут, тофу, маш), авокадо, грибах, водорослях, кашах (гречка, рис, кукурузная каша, киноа), некоторых фруктах (хурма, абрикос, груша) и листовых овощах (шпинат, портулак, салат, щавель).

Самойленко посоветовала обратить внимание на пророщенные злаки (пшеница, гречиха, овес, пророщенные семена подсолнечника). По ее словам, эти продукты являются кладезем витаминов, микроэлементов, жирных кислот, белка и антиоксидантов. Врач говорит, что их можно добавлять в салат вместе с семенами тыквы, семенами льна или кунжутом.

Читайте такжеКак есть свинину, чтобы не навредить организму: ученые дали ответ

"Витамин В12 мы можем найти только в продуктах животного происхождения, но отказ от него в пост не так страшен – природа заранее предусмотрела возможное отсутствие мяса на несколько месяцев и создала в организме депо этого витамина", – отметила диетолог.

Здоровье - о чем ранее сообщал Главред: