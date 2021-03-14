Врач назвала опасное свойство арахиса для организма

Кому нельзя есть арахис / pixabay

Арахис обладает множеством полезных веществ, однако в данном орехе есть и много противопоказаний.

Как говорит диетолог Анна Цуканова, благодаря насыщенному полезными элементами составу арахис способствуют восстановлению клеток, укреплению иммунитета, повышению работоспособности, укреплению сосудов, а также предотвращению негативного влияния стресса.

"Арахис – один из самых доступных и популярных орехов на данный момент. Чтобы он приносил пользу, как и другие орехи, его следует употреблять дозированно", - рассказала Цуканова.

Арахис помогает организму бороться со свободными радикалами, улучшает работу головного мозга, память, положительно влияет на сердце, кровяное давление и обмен веществ.

Несмотря на то, что арахис несет в себе много пользы, он не является на 100% безопасным продуктом. Все орехи – высокоаллергенны, и арахис - не исключение. Поэтому аллергикам надо быть осторожными при употреблении земляного ореха и продуктов с его содержанием.

"Этот орех нельзя включать в рацион детей до 5 лет, а также людей, больных артрозом, артритом, подагрой, при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта, варикозном расширении вен и других сосудистых патологиях, так как продукт повышает свертываемость крови", - отметила врач, пишут РИА Новости.

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Медик отметила, что при регулярном употреблении арахиса взрослым не стоит есть более 20 грамм в сутки, детям до 10 лет желательно давать не более 4-5 орешков день, подросткам – не более 8.

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