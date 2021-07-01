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Гипертония: этот горячий напиток значительно снижает высокое давление

1 июля 2021, 22:03

К счастью, высокое кровяное давление легко обратимо, если вы измените питание.

Давление
В метаанализ были включены двадцать четыре испытания с участием 1697 человек. / John Campbell / flickr.com

Высокое кровяное давление - это обычно бессимптомное состояние, при котором сила давления крови на стенки артерий постоянно слишком высока. Со временем это давление может привести к сужению ваших артерий - процесс, который увеличивает риск сердечных заболеваний. К счастью, высокое кровяное давление легко обратимо, если вы измените питание.

Данные исследований на животных и наблюдений связывают потребление зеленого чая со снижением высокого кровяного давления, хотя результаты противоречивы, пишет Express.co.uk.

Метаанализ, опубликованный в журнале Medicine, был направлен на окончательную оценку влияния добавок зеленого чая на меры контроля артериального давления.

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В базах данных PubMed, Embase и Cochrane Library с момента создания до августа 2019 года проводился электронный поиск всех соответствующих исследований.

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В метаанализ были включены двадцать четыре испытания с участием 1697 человек.

Что узнали исследователи?

Объединенные результаты показали, что зеленый чай значительно снижает систолическое артериальное давление.

Также наблюдалось значительное снижение диастолического артериального давления.

Что означают эти числа?

Показатель общего артериального давления определяется путем измерения систолического и диастолического артериального давления.

"Систолическое артериальное давление, верхнее число, измеряет силу, с которой сердце воздействует на стенки артерий каждый раз, когда оно бьется", - поясняет клиника Майо.

Диастолическое артериальное давление, нижнее число, измеряет силу, с которой сердце воздействует на стенки артерий между ударами.

В своих заключительных замечаниях исследователи заявили: "В целом, зеленый чай значительно снизил САД (систолическое артериальное давление) и ДАД (диастолическое артериальное давление) в течение краткосрочных испытаний.

Необходимы более масштабные и долгосрочные исследования для дальнейшего изучения влияния добавок зеленого чая на контроль АД и клинические проявления.

Чем объясняется этот эффект?

Исследователи обнаружили, что соединения, называемые катехинами, содержащиеся в зеленом чае, расслабляют мышцы, выстилающие кровеносные сосуды, что может привести к снижению артериального давления.

Они сообщили о своих открытиях в журнале Cellular Physiology & Biochemistry.

Общие советы по снижению высокого кровяного давленияОдна из самых важных мер против высокого кровяного давления - это сокращение потребления соли.

"Диета с высоким содержанием соли нарушает естественный баланс натрия в организме", - объясняет группа Action on Salt, занимающаяся вопросами соли и ее влияния на здоровье.

"Это заставляет тело удерживать воду, что увеличивает давление, которое кровь прижимает к стенкам сосудов".

Руководства Великобритании по охране здоровья рекомендуют употреблять менее шести граммов соли в день, что составляет примерно чайную ложку.

"Диета с низким содержанием жиров, включающая большое количество клетчатки, такой как цельнозерновой рис, хлеб и макаронные изделия, а также большое количество фруктов и овощей, также помогает снизить кровяное давление", - отмечает NHS.

Тело здоровья продолжает: "Старайтесь есть пять порций фруктов и овощей каждый день".

Всего это пять порций фруктов и овощей, а не пять порций каждой.

здоровье
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