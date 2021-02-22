Семь признаков высокого давления: на что обратить внимание

Высокое кровяное давление может затронуть людей любого возраста / Фото: newsru.co.il

Каждый четвертый взрослый человек в мире имеет высокое кровяное давление, что подвергает его более высокому риску сердечной недостаточности, инсульта, сосудистой деменции и заболеваний почек.

Однако большинство этих людей не подозревают о каких-либо симптомах и поэтому могут не получать необходимой медицинской помощи.

Express.co.uk побеседовал с доктором Оливером Сигалом, консультантом-кардиологом в клинике Harley Street, чтобы выяснить семь признаков высокого кровяного давления.

Идеальное показание артериального давления составляет менее 120/80 мм рт. ст., а любое значение выше 130/80 мм рт. ст. считается высоким артериальным давлением.

Высокое кровяное давление может затронуть людей любого возраста, поэтому очень важно понимать, каковы предупреждающие признаки и факторы риска.

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Доктор Сигал сказал: "Не всегда ясно, почему у некоторых людей развивается высокое кровяное давление, но есть много факторов, которые могут увеличить ваш риск".

Факторами риска повышенного артериального давления являются:

Возраст - риск повышенного артериального давления повышается после 45 лет.

Вес - если у вас избыточный вес, вы больше подвержены риску высокого кровяного давления, и существует прямая зависимость между весом и кровяным давлением.

Потребление соли - чем больше соли вы потребляете, тем выше ваше кровяное давление, и если вы едите слишком много соли (сверх рекомендуемой дневной нормы), это подвергает вас риску высокого кровяного давления и инсульта.Недостаток упражнений.

Отсутствие физической активности может увеличить риск высокого кровяного давления.

Алкоголь - потребление алкоголя также напрямую связано с артериальным давлением, поэтому чем больше вы пьете, тем больше вероятность, что у вас повысится артериальное давление.

Генетика - высокое кровяное давление обычно передается в семье, поэтому, если у вас есть родственник с высоким кровяным давлением, вы можете подвергаться более высокому риску.

Курение - если вы курите, риск повышенного артериального давления значительно выше.

Как снизить риск высокого кровяного давления

Иногда можно значительно снизить риск высокого кровяного давления.

Доктор Сигал сказал: "Если у вас высокое кровяное давление, его снижение на любую величину поможет снизить риск сопутствующих заболеваний, таких как сердечный приступ, инсульт, заболевание периферических артерий, заболевание почек и типы деменции".

Вы не можете изменить свои гены или возраст, но вы можете изменить образ жизни, чтобы снизить риск.

Доктор Сигал рекомендует похудеть, если у вас избыточный вес, снизить потребление алкоголя, регулярно заниматься спортом и бросить курить.

Он сказал, что также важно сократить потребление соли до менее 6 г соли в день, поэтому вам следует реже есть следующие продукты:

Анчоусы

Бекон и ветчина

Сыр

Соуса

Оливки

Соленья

Креветки

Салями

Соленые и жареные орехи

Вяленая рыба

Копчености из мяса и рыбы

Соевый соус

Вы также должны быть осторожны с продуктами, которые иногда могут иметь высокое содержание соли, такими как пышки, рогалики и чиабатта, соусы для пасты, чипсы, пицца, готовые блюда, суп, бутерброды, сосиски, томатный кетчуп, майонез и другие соусы и сухие завтраки.

По словам доктора Сигала, изменения образа жизни недостаточно, чтобы что-то изменить к лучшему.

Он объяснил: "Для некоторых людей сами по себе изменения образа жизни не работают, или людям действительно сложно похудеть, и им нужно будет прописать лекарства, чтобы снизить кровяное давление до безопасного уровня. Для людей очень часто требуется более одного типа таблеток, чтобы быть эффективными, и обычно эти таблетки принимаются на всю жизнь. Если вы чувствуете, что у вас высокое кровяное давление, посетите своего терапевта, который сможет проверить вас и контролировать это".

7 признаков высокого кровяного давления

Трудно сказать, есть ли у вас высокое кровяное давление, без физической проверки с помощью тонометра.

Доктор Сигал сказал: "Одна из самых тревожных вещей, связанных с высоким кровяным давлением, - это то, что оно часто остается незамеченным. Однако, понимая предупреждающие знаки и факторы риска, вы сможете снизить риск возникновения связанных с этим проблем со здоровьем. Лучший способ узнать, высокое ли у вас артериальное давление, - это регулярные медицинские осмотры или надежный домашний тонометр".

Сигал выявил семь предупреждающих признаков высокого кровяного давления, на которые следует обращать внимание (обратите внимание, что они обычно указывают на тяжелое длительное высокое кровяное давление и не могут использоваться вместо регулярных проверок).

Сильные головные боли - если вы испытываете сильные головные боли в течение более 2 недель, вам следует обратиться за медицинской помощью, поскольку это может быть признаком высокого кровяного давления.

Усталость или спутанность сознания - хотя они встречаются реже, они могут указывать на высокое кровяное давление.

Носовое кровотечение - чрезвычайно высокое кровяное давление может вызвать носовое кровотечение - обычно это происходит, когда кровяное давление выше 180/120.

Проблемы со зрением - высокое кровяное давление может влиять на глаза, часто вызывая нечеткое, искаженное зрение или симптомы мигрени.

Затрудненное дыхание и одышка

Нерегулярное сердцебиение или боль в груди

Удары в груди, шее или ушах

Сигал добавил: "Есть и другие симптомы, которые могут быть связаны с высоким кровяным давлением, включая головокружение, потливость, хромоту. Бессонница, покраснение лица, кровь в моче и пятна крови в глазах. Если вы испытываете какие-либо из вышеперечисленных симптомов дольше двух недель, важно, чтобы вы посетили своего терапевта, который после анализов может направить вас к консультанту-кардиологу для дальнейшего исследования".