УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Семь признаков высокого давления: на что обратить внимание

22 февраля 2021, 20:41

Высокое кровяное давление может затронуть людей любого возраста.

артериальное давление
Высокое кровяное давление может затронуть людей любого возраста / Фото: newsru.co.il

Каждый четвертый взрослый человек в мире имеет высокое кровяное давление, что подвергает его более высокому риску сердечной недостаточности, инсульта, сосудистой деменции и заболеваний почек.

Однако большинство этих людей не подозревают о каких-либо симптомах и поэтому могут не получать необходимой медицинской помощи.

Express.co.uk побеседовал с доктором Оливером Сигалом, консультантом-кардиологом в клинике Harley Street, чтобы выяснить семь признаков высокого кровяного давления.

Идеальное показание артериального давления составляет менее 120/80 мм рт. ст., а любое значение выше 130/80 мм рт. ст. считается высоким артериальным давлением.

Высокое кровяное давление может затронуть людей любого возраста, поэтому очень важно понимать, каковы предупреждающие признаки и факторы риска.

Читайте такжеУченые из Японии назвали сок, который снижает артериальное давление

Доктор Сигал сказал: "Не всегда ясно, почему у некоторых людей развивается высокое кровяное давление, но есть много факторов, которые могут увеличить ваш риск".

Факторами риска повышенного артериального давления являются:

  • Возраст - риск повышенного артериального давления повышается после 45 лет.
  • Вес - если у вас избыточный вес, вы больше подвержены риску высокого кровяного давления, и существует прямая зависимость между весом и кровяным давлением.
  • Потребление соли - чем больше соли вы потребляете, тем выше ваше кровяное давление, и если вы едите слишком много соли (сверх рекомендуемой дневной нормы), это подвергает вас риску высокого кровяного давления и инсульта.Недостаток упражнений.
  • Отсутствие физической активности может увеличить риск высокого кровяного давления.
  • Алкоголь - потребление алкоголя также напрямую связано с артериальным давлением, поэтому чем больше вы пьете, тем больше вероятность, что у вас повысится артериальное давление.
  • Генетика - высокое кровяное давление обычно передается в семье, поэтому, если у вас есть родственник с высоким кровяным давлением, вы можете подвергаться более высокому риску.
  • Курение - если вы курите, риск повышенного артериального давления значительно выше.

Как снизить риск высокого кровяного давления

Иногда можно значительно снизить риск высокого кровяного давления.

Доктор Сигал сказал: "Если у вас высокое кровяное давление, его снижение на любую величину поможет снизить риск сопутствующих заболеваний, таких как сердечный приступ, инсульт, заболевание периферических артерий, заболевание почек и типы деменции".

Вы не можете изменить свои гены или возраст, но вы можете изменить образ жизни, чтобы снизить риск.

Доктор Сигал рекомендует похудеть, если у вас избыточный вес, снизить потребление алкоголя, регулярно заниматься спортом и бросить курить.

Он сказал, что также важно сократить потребление соли до менее 6 г соли в день, поэтому вам следует реже есть следующие продукты:

  • Анчоусы
  • Бекон и ветчина
  • Сыр
  • Соуса
  • Оливки
  • Соленья
  • Креветки
  • Салями
  • Соленые и жареные орехи
  • Вяленая рыба
  • Копчености из мяса и рыбы
  • Соевый соус

Вы также должны быть осторожны с продуктами, которые иногда могут иметь высокое содержание соли, такими как пышки, рогалики и чиабатта, соусы для пасты, чипсы, пицца, готовые блюда, суп, бутерброды, сосиски, томатный кетчуп, майонез и другие соусы и сухие завтраки.

По словам доктора Сигала, изменения образа жизни недостаточно, чтобы что-то изменить к лучшему.

Он объяснил: "Для некоторых людей сами по себе изменения образа жизни не работают, или людям действительно сложно похудеть, и им нужно будет прописать лекарства, чтобы снизить кровяное давление до безопасного уровня. Для людей очень часто требуется более одного типа таблеток, чтобы быть эффективными, и обычно эти таблетки принимаются на всю жизнь. Если вы чувствуете, что у вас высокое кровяное давление, посетите своего терапевта, который сможет проверить вас и контролировать это".

7 признаков высокого кровяного давления

Трудно сказать, есть ли у вас высокое кровяное давление, без физической проверки с помощью тонометра.

Доктор Сигал сказал: "Одна из самых тревожных вещей, связанных с высоким кровяным давлением, - это то, что оно часто остается незамеченным. Однако, понимая предупреждающие знаки и факторы риска, вы сможете снизить риск возникновения связанных с этим проблем со здоровьем. Лучший способ узнать, высокое ли у вас артериальное давление, - это регулярные медицинские осмотры или надежный домашний тонометр".

Сигал выявил семь предупреждающих признаков высокого кровяного давления, на которые следует обращать внимание (обратите внимание, что они обычно указывают на тяжелое длительное высокое кровяное давление и не могут использоваться вместо регулярных проверок).

  • Сильные головные боли - если вы испытываете сильные головные боли в течение более 2 недель, вам следует обратиться за медицинской помощью, поскольку это может быть признаком высокого кровяного давления.
  • Усталость или спутанность сознания - хотя они встречаются реже, они могут указывать на высокое кровяное давление.
  • Носовое кровотечение - чрезвычайно высокое кровяное давление может вызвать носовое кровотечение - обычно это происходит, когда кровяное давление выше 180/120.
  • Проблемы со зрением - высокое кровяное давление может влиять на глаза, часто вызывая нечеткое, искаженное зрение или симптомы мигрени.
  • Затрудненное дыхание и одышка
  • Нерегулярное сердцебиение или боль в груди
  • Удары в груди, шее или ушах

Сигал добавил: "Есть и другие симптомы, которые могут быть связаны с высоким кровяным давлением, включая головокружение, потливость, хромоту. Бессонница, покраснение лица, кровь в моче и пятна крови в глазах. Если вы испытываете какие-либо из вышеперечисленных симптомов дольше двух недель, важно, чтобы вы посетили своего терапевта, который после анализов может направить вас к консультанту-кардиологу для дальнейшего исследования".

здоровье артериальное давление
Сейчас вы просматриваете новость «Семь признаков высокого давления: на что обратить внимание». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Токсичный органичный яд: медик объяснила опасность любимого славянского гарнираТоксичный органичный яд: медик объяснила опасность любимого славянского гарнира Врачи назвали опасность колбасы для организма человекаВрачи назвали опасность колбасы для организма человека Ученые из Японии назвали сок, который снижает артериальное давлениеУченые из Японии назвали сок, который снижает артериальное давление Ученые изменили норму артериального давления для женщинУченые изменили норму артериального давления для женщин Четыре вида спорта, которые продлят вашу жизньЧетыре вида спорта, которые продлят вашу жизнь
Следующий материал

Последние новости

21:04
Онлайн Watch Dogs: Legion запустят в марте: чего ждать игрокам
20:58
Оккупанты Крыма рискуют остаться без знаменитых сортов винограда
20:53
США ввели дополнительные санкции против Северного потока-2 Видео
20:41
Семь признаков высокого давления: на что обратить внимание Видео
20:34
В ЕС назвали сроки нового "удара" по путинской России Видео
Реклама
20:34
Когда полнолуние в феврале 2021, чего опасаться и чем заняться: прогнозы астрологов Видео
20:20
Скисающая недо-AstraZeneca или панацея: чего ждать от индийской вакцины
20:16
Неподражаемые длинные плащи из 90-х вернулись в моду на весну 2021 Фото Видео
20:00
Состоялся долгожданный релиз фанатской игры по культовой Half-Life 2 Видео
19:57
В СБУ назвали причину запуска санкций против Спортмастера
19:56
Кабмин подготовил сюрприз пенсионерам: на сколько повысят пенсии с 1 марта Видео
19:56
"Во всем виноват МВФ": министр дважды оконфузился во время пресс-конференции Видео
19:27
Вот так могут выглядеть очки дополненной реальности от Samsung Видео
19:26
Суд избрал меру пресечения стоматологу, которая била и душила детей
19:13
Врачи назвали коварную опасность йогурта Видео
19:07
В России от рака умер звезда Улицы разбитых фонарей
19:07
Юрист указал на опасность для украинцев от санкций против Медведчука Видео
18:42
Дуэт Daft Punk объявил о завершении карьеры Видео
18:39
Известного российского актера выдворили из Украины и запретили въезд Видео
18:24
Жена Навального неожиданно вернулась в Россию Видео
Реклама
18:23
Blizzard раскрыла много новых подробностей об Overwatch 2 Видео
18:01
В ВСУ рассказали о коварных планах боевиков на Донбассе Видео
17:45
Дуэт Алиби с размахом вернулся на сцену после выступления на шоу Голос Видео
17:40
Под санкции СНБО попала компания экс-нардепа с записанным на нее самолетом Видео
17:27
Конфиденциальность пользователей Clubhouse оказалась под вопросом
17:25
Креминь потребовал объяснить, почему судьи на матчах говорят на русском Видео
17:16
Евросоюз ударит новыми санкциями по России Видео
17:15
Организаторы назвали членов комиссии Одесского кинофестиваля в 2021 году
16:45
Как стать фантастическим любовником: практические советы Видео
16:40
Как правильно варить креветки: пошаговый рецепт Видео
16:35
Встречайте Mate X2 – долгожданный гибкий смартфон нового поколения Фото
16:34
Кулеба заявил, что нормандский формат заморожен, а Минский процесс еще жив Видео
16:20
В Харькове СБУ поймала пытавшегося украсть тайные чертежи шпиона РФ Видео
16:17
Синоптик назвал сроки "старта" весны и спрогнозировал окончательное потепление Видео
16:14
Скандал из-за фото: Кадыров высказался об Уруском Видео
15:57
Ученые изменили норму артериального давления для женщин Видео
15:54
Пробиотики для похудения: что говорит наука Видео
15:47
В России поставили две задачи по Крымской платформе – Кулеба
15:41
Главный хит 2021-го Valheim продолжает покорять чарты Steam Видео
15:40
Катерина Кухар стала участницей Липсинк баттл с Иракли Макацарией Видео
Реклама
15:36
Кулеба раскритиковал ЕС за санкции против РФ из-за Навального Видео
15:08
Ученые из Японии назвали сок, который снижает артериальное давление Видео
14:59
Уруский рассказал, чем закончился конфликт со Шмыгалем из-за фото с Кадыровым Видео
14:57
Появилось новое геймплейное видео горячо ожидаемой Diablo IV Видео
14:55
В Спортмастере отвергли санкции Зеленского и продолжают работать Видео
14:50
Ряду областей Украины светит до +15: синоптик сказала, где ожидается "весна" Видео
14:45
Стало известно, кто погиб от кулака дерзкого водителя в центре Киева Видео
14:24
В Украине повысят тарифы на стационарную телефонную связь Видео
14:19
В ТКГ объяснили подоплеку раздачи россиянами в ОРДЛО паспортов Видео
14:16
Умерла Екатерина Градова - радистка Кэт из фильма 17 мгновений весны
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять