Гипнотизер рассказал о своем любимом приеме, который помогает уснуть

Она помогает быстро уснуть/ Pixabay

В среднем людям требуется от пяти до 20 минут, чтобы заснуть, но если вы имеете дело с беспокойным умом перед сном, то 20-минутное расслабление может показаться несбыточной мечтой.

От работы с дыханием до ведения дневника есть множество доступных инструментов, которые могут помочь вашему разуму успокоиться перед сном, включая гипноз.

Здесь гипнотизер делится своими любимыми процедурами перед сном, пишет Mindbodygreen.com.

Медитация самовнушения, которую стоит попробовать перед сном.

Эта медитация самовнушения от гипнотизера и автора Wishcraft Шоны Камминс занимает всего несколько минут. Что для этого нужно:

Закройте глаза, сделайте три глубоких вдоха и прижмите руку к сердцу, если хотите.

Просмотрите свой день мысленно. Выберите три вещи, за которые вы можете поблагодарить себя за этот день (например, наличие работы, звонок другу, который в этом нуждается, завершение большого проекта), и представьте мысленным взором, что вы благодарите себя и получаете признательность от себя.

Сделайте три добрых пожелания трем разным людям в своей жизни и представьте, как они получают положительную энергию.

Загадайте себе три желания. Они могут быть ориентированы на предстоящий день или быть более общими.

Почему это работает

"Всего за несколько простых шагов эта медитация заряжает ваш разум и внимание, чтобы отслеживать положительный прогресс в вашей жизни", - говорит Камминс. Это также усиливает сознание изобилия, признательности и сострадания - и есть даже некоторые исследования, показывающие, что благодарность связана с более высоким качеством сна и продолжительностью сна.

"Перед сном ум очень восприимчив", - говорит Камминс, отмечая, что это идеальное время для того, чтобы посеять положительные семена внушения, которые помогают формировать новые нейронные пути и поддерживающие ассоциации. "Это противодействует предвзятости мозга к негативу и со временем может повысить самооценку и устойчивость", - добавляет она.

Так что в следующий раз, когда вы будете изо всех сил пытаться заснуть, попробуйте этот режим самогипноза. Ночные часы - идеальное время для практики позитивного мышления, чтобы вы могли заснуть и проснуться отдохнувшим.