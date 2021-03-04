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"Годы без болезней": пять привычек, которые "прокачивают" здоровье

4 марта 2021, 12:32

К счастью, изменение образа жизни может снизить эти риски и максимально увеличить продолжительность жизни.

долголетие
К счастью, изменение образа жизни может снизить эти риски и максимально увеличить продолжительность жизни. / Фото: vegetarian-way.com

Люди во всем мире живут дольше, чем когда-либо, и за такой прогресс приходится платить. Возраст увеличивает риск хронических заболеваний, таких как рак.

К счастью, изменение образа жизни может снизить эти риски и максимально увеличить продолжительность жизни.

В исследовании, опубликованном в British Medical Journal (BMJ), изучалось влияние пяти мер здорового образа жизни на продолжительность жизни и показатели заболеваемости.

Чтобы собрать свои результаты, исследователи проанализировали данные о 73 196 зарегистрированных медсестрах в США, которые при зачислении не страдали от рака, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Данные исследования являются одними из крупнейших исследований факторов риска основных хронических заболеваний у женщин.

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Точно так же Последующее исследование медицинских работников - это продолжающееся на протяжении десятилетий исследование мужского здоровья и частоты серьезных заболеваний, таких как рак, болезни сердца и другие сосудистые заболевания.

Пять факторов образа жизни с низким риском - отказ от курения, здоровый вес (ИМТ), не менее 30 минут ежедневной физической активности, умеренное потребление алкоголя и качественная диета - были использованы для расчета оценки здорового образа жизни.

Сумма этих пяти баллов дала окончательную оценку образа жизни с низким уровнем риска в диапазоне от 0 до 5, причем более высокие баллы указывали на более здоровый образ жизни.

Оценка участников проводилась регулярно на протяжении более 20 лет. За это время были зарегистрированы новые диагнозы и случаи смерти от рака, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа.

После поправки на возраст, этническую принадлежность, семейный анамнез и другие потенциально влиятельные факторы ожидаемая продолжительность жизни без рака, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета в возрасте 50 лет составила 24 года для женщин, которые не придерживались факторов образа жизни низкого риска, и 34 года для женщин, которые приняты четыре или пять факторов низкого риска.

Точно так же ожидаемая продолжительность жизни без каких-либо из этих хронических заболеваний составляла 24 года среди мужчин, которые не придерживались факторов образа жизни низкого риска, и 31 год среди мужчин, которые приняли четыре или пять факторов образа жизни низкого риска.

У женщин с четырьмя или пятью факторами образа жизни низкого риска ожидаемая продолжительность жизни без основных хронических заболеваний на 10,6 лет больше, чем у женщин с нулевыми факторами образа жизни низкого риска, в то время как у мужчин продолжительность жизни без основных хронических заболеваний увеличилась на 7,6 лет по сравнению с женщинами с нулевым уровнем факторы образа жизни с низким риском.

Мужчины, которые много курили (15 или более сигарет в день) или страдали ожирением (индекс массы тела 30 и более), имели самую низкую долю (75 процентов или меньше) ожидаемой продолжительности жизни без болезней в возрасте 50 лет.

Это обсервационное исследование, поэтому невозможно установить причину, и авторы указывают на некоторые ограничения, такие как самопровозглашенные привычки образа жизни и участников, которые в основном являются белыми специалистами в области здравоохранения, поэтому результаты могут не применяться в более общем плане.

Тем не менее, данные охватили большое количество людей с подробной и повторной оценкой факторов образа жизни в течение длительного периода наблюдения.

В своих заключительных замечаниях авторы исследования заявили: "Государственная политика по улучшению питания и физической среды, способствующая принятию здорового питания и образа жизни, а также соответствующие политики и правила (например, запрет на курение в общественных местах или ограничение трансжиров) имеют решающее значение для увеличения продолжительности жизни, особенно продолжительности жизни без серьезных хронических заболеваний ".

Как правильно питаться

Соблюдение здоровой и сбалансированной диеты является важной частью поддержания хорошего здоровья и помогает вам чувствовать себя лучше.

"Это означает употребление в пищу разнообразных продуктов в правильных пропорциях и употребление нужного количества еды и напитков для достижения и поддержания здоровой массы тела", - поясняет NHS.

Руководство Eatwell Guide показывает, что для того, чтобы иметь здоровую и сбалансированную диету, люди должны стараться:

  • Ежедневно ешьте не менее пяти порций разнообразных фруктов и овощей.
  • Выбирайте пищу из продуктов с высоким содержанием крахмала, таких как картофель, хлеб, рис или макароны.
  • Употребляйте молочные или кисломолочные продукты.
  • Ешьте фасоль, бобовые, рыбу, яйца, мясо и другой белок.
  • Выбирайте ненасыщенные масла и пасты и ешьте их в небольших количествах.
  • Пейте много жидкости (не менее шести-восьми стаканов в день).
  • "Если вы употребляете пищу и напитки с высоким содержанием жира, соли и сахара, ешьте их реже и в небольших количествах", - советует NHS.

Как объясняет орган здравоохранения, большинство людей едят и пьют слишком много калорий, слишком много насыщенных жиров, сахара и соли и недостаточно фруктов, овощей, жирной рыбы или клетчатки.

здоровье здоровый образ жизни
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